撰文：珍露姐姐
最後更新日期：
香港童星出身、韓國女團CLC前成員莊錠欣Elkie，在宣布與韓國公司CUBE娛樂解約後，就開始在內地展開活動。日前，她在IG上貼出一幅《人民日報》圖片，引發退粉潮，不少香港粉絲留言表示「不會再支持」，一夜之間令她IG暴跌3萬名粉絲。除了她之外，不少曾經在韓國出道的華人明星，最後都選擇回到內地發展。
Elkie在IG上po相後被大批粉絲批評／ig@chongtingyanelkie
為了發展海外市場，海外成員已經成為了K-POP組合的必備元素，例如TWICE的子瑜、SANA、MOMO、MINA，SEVENTEEN的JUN、THE8等，都是人氣十分高的海外成員。不過，不少來自華語地區的成員，在韓國獲得一定的人氣之後，都會選擇回到內地發展。以EXO為例，他們原本有4名中國成員，當中3名都已經先後退團。以下這13個曾經在韓國活動、現已回到內地發展的華人明星，近況又如何？
+31
+31
+31
外國網站票選10套最佳韓國浪漫電影
外國網站THE RANKER早前在進行票選，選出網民心目中的最佳韓國浪漫電影。「初戀系女神」孫藝珍主演的3套電影都名列前茅。
+35
+35
+35
同場加映：韓國女星減肥前後大對比
女生天生的體質，就是比男生更容發胖，而且更難減肥。所以，如果身邊有女生減肥成功的話，就代表她一定花了很大努力！以下這14名韓國女星，例如IU、志效等，曾經都當過小胖妞，減肥成功後，頓變成女神。
+7
+7
+7
點擊原文查看完整內容：【IU初出道是小胖妞、KRYSTAL被嘲似大媽 韓國女星減肥前後大對比】