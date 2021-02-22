撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-22 18:45

香港童星出身、韓國女團CLC前成員莊錠欣Elkie，在宣布與韓國公司CUBE娛樂解約後，就開始在內地展開活動。日前，她在IG上貼出一幅《人民日報》圖片，引發退粉潮，不少香港粉絲留言表示「不會再支持」，一夜之間令她IG暴跌3萬名粉絲。除了她之外，不少曾經在韓國出道的華人明星，最後都選擇回到內地發展。

Elkie在IG上po相後被大批粉絲批評／ig@chongtingyanelkie

為了發展海外市場，海外成員已經成為了K-POP組合的必備元素，例如TWICE的子瑜、SANA、MOMO、MINA，SEVENTEEN的JUN、THE8等，都是人氣十分高的海外成員。不過，不少來自華語地區的成員，在韓國獲得一定的人氣之後，都會選擇回到內地發展。以EXO為例，他們原本有4名中國成員，當中3名都已經先後退團。以下這13個曾經在韓國活動、現已回到內地發展的華人明星，近況又如何？

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