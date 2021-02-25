撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-25 18:32

有一件發生在小學時代的事，不說起你或者想不起，但只要一說起，隨時便會把你引入痛苦的回憶漩渦，甚至發現它原來一直影響著你……所說的正是小學生必到過的「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

大家有沒有因為小時候的慘痛經歷而令長大後特別怕看牙醫？（資料圖片）

有關學童牙科保健慘痛經歷的帖子來自一個名為「90年代回憶」的Facebook群組，短短兩三日已引來近千個留言，齊齊分享過往在牙科保健的各種大小事，雖然有部份人表示對牙科保健毫不害怕、但整體還是以訴苦的為主，當中不少人更明言絕對是「童年陰影」！

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農曆新年在「禮多人不怪」的傳統之下，總會收到一兩盒新年禮盒。在金莎、丹麥藍罐曲奇、樂家杏仁糖及壽桃鮑魚麵等經典禮盒中，最令人「聞風喪膽」的必數嘉頓什餅，「紅噹噹」搶鏡外型，加上驚人份量、一大罐分為4層、8款口味共180塊，從內到外都相當高調，肯定是最難食得完的賀年禮品。為免擔驚受怕，今年便有網民於討論區開PO，向各界軍師請教「消滅」嘉頓什餅的方法。

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同場加映：10個曾紅極一時的過氣潮牌 邊間仲未執？

主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，繼早前推出「Goodbye Sale」後，近日正式宣布將於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

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