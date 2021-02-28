撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-28 07:00

樣子甜美AV女優桃乃木香奈，出道以來一直是人氣王，除了是公認的大胃王之外，其實她曾經正面擊敗過三上悠亞，令她未能成為AV界超級大滿貫，這19個小故事揭開她不為人知的另一面。

不少朋友對桃乃木香奈的印象就是大食、可愛等等，不過可以在AV界屹立5年，又怎會是無能之輩？作為幾乎是唯一一個正面擊敗全盛時期的三上悠亞的同期女優，桃乃木香奈到底是個怎樣的人？原來她曾到過香港，更認為香港男仔是理想對象；又試過同米津玄師傳緋聞？

桃乃木香奈的吃貨形象深入民心。

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追加桃乃木吃東西的樣子，真的太可愛了！！！！

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雞排妹鄭家純主持的網路節目《深夜保健室》，票選男生最喜歡的「暗黑女神」，超過兩千人參與調查，最近結果終於出爐，令人意外的是波多野結衣竟然TOP 10不入，連AV達人一劍浣春秋都表示，再強的女優，也有老去的時候，那麼新TOP 10到底是誰？

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說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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