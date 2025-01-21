所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



奶茶妹收到讀者來信，信中人表示在性生活中，跟另一半不協調，主要原因是在於用口的分歧。她表示，希望先生可以在做愛之前，先用口服務一下，奈何先生拒絕，當她反提議自己用口為先生服務時，同樣受到對方的拒絕，並說「直接來說好」，長時間下來令她十分受傷。

來信亦有透露，最近開始想跟對方溝通，想弄清楚是不是對她不感興趣，卻換來一句「沒有興趣就不會答應跟你做」 ，想請教有效的溝通方法。性生活不協調的確要通過溝通解決，不過如何有效地溝通，而又不令對方覺得冒犯或者有hard feeling，就需要好好學習了。

情趣女王SallyQ指出，其實大家都知道，這是一個溝通問題，但對如何有效溝通卻沒有概念。其實要找出問題所在完全不難，只要跟足以下5個步驟，性生活不協調不再是你們的問題，更可能是你們關係更進一步的契機。

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日久生情，但有時對得太久，感情可能會慢慢變淡，性亦一樣。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，今次教大家簡單6招，令你的伴侶再次燃起熊熊聖火。不用很複雜的鋪排，或者甚麼心理暗示；有時一個眼神、一個動作，就可以挑動令男生的情欲，Cindy教授的6招可以即學即用，而且非常簡單！

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啪啪啪之後，大家都會在床上感受餘溫，不少男生都試過激情後昏昏欲睡，原來是一個生理現象？有網友向男性泌尿研究博士許藍方提出疑問，指自己做愛之後都難抵睡意，女友每每為此生氣。這到底是甚麼回事？許博士更教大家一個動作，化降女友怒氣之餘，更可令感情再進一步。

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同場加映：做到一半軟掉甚麼辦？ 專家教你4個步驟解決

做愛中途突然軟掉，是不少男士的困擾，除了會影響跟伴侶的性生活外，更會令男生愈來愈沒自信。性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。

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