撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-16 18:14

早前在網上爆紅的「寒流女」Annabelle，在今年情人節被傳媒野生捕獲，拖著男友甜蜜行街，美好身材依舊吸睛。網上不時出現一夜爆紅的女神，這7位女生你還記得她們嗎？

說起「好賤呀」你會想起甚麼？一張相或一條片，都可以令人一夜爆紅（當年橋本環奈也是靠一張相打響名堂），網民亦會急急腳找出女神IG或真身，如果對方單身會莫名其妙地高興，就算名花有主，都會默默感慨：其實香港都幾多靚女。以下這七位IG素人女神，當年引死唔少網民！

「寒流女」Annabelle（左）及連登新寵Jessica（右）。

以下呢七位在網上爆紅的素人女神，有的進軍演藝圈，有的收埋自己ig帳號專心做個打工仔，亦有人因為照片太火辣被ban ac。

1. Blackruby

一張在餐廳被朋友摸胸，然後反白眼緩緩舉起中指的GIF，令她成為初代IG女神之一，個人帳號已經設定為私人帳號，平日專心做個打工仔，偶爾晚上在開live，亦開了FANS帳號，不時跟大家分享美照。

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2.「寒流女」Annabelle

報章上一張「寒流來襲」的配圖中，她穿著低胸上衣加一件小冷外套令她爆紅，被網民稱為「寒流女」，今年情人節更再次被傳媒野生捕獲，跟男朋友齊齊上鏡。

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３.好賤呀VienBB

因接受傳媒街訪，大SHOW長腿，以及一句「好賤呀」的對白一夜爆紅，個人IG湧入大量網民朝聖，不過人紅是非多，當時爆出閃卡事件，還好現在已重新出發。

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4.連登新寵Jessica

在網上拍片的素人女主角，因樣子甜美又gfable，成為連登仔的新女神，不時會在網上看到「Jessica世界第一」、「冇得輸」之類的留言。

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5.港版周子瑜Jeannie

同樣因在網上短片頻道任女主角走紅，加上眼大大，外貌神似韓團TWICE成員周子瑜，個人IG在一個月左右，FOLLOWER人數急增一倍。

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6.西童

在網上擁有大量Fans同時又有大量haters的話題人物，更自已搞香港製造服飾品牌，親身上陣做埋model，認真識玩。

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7.晴兒

以童顏及豐滿身材著名於IG，更紅到日本台灣，不過由於相片火辣，不時被IG官方封鎖帳戶，目前只有後備帳號運作，亦有近4萬FOLLOWERS。

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說起美女運動員，你第一個會想起誰？最近有網民發文熱數，不少90後香港運動員都榜上有名，真正睇得又打得！職業運動員都是牛高馬大山虎背鳶腰？非也！

最近有連登網民發文《一人n個靚女職業運動員》，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」，其實香港本身已經有不少美女職業運動員。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

👇👇👇按圖看7位90後美女運動員👇👇👇

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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