台啦啦隊女神峮峮爆肥54公斤照片曝光！本人親證PO出前後對比圖

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-04 22:00

中華職棒即將開打，各個啦啦隊員都開始為賽事做好準備，藝人峮峮（吳函峮）也將回歸球場，她2日在Facebook上分享自己近期減肥成果，還大方曝光54公斤時期的照片，令許多粉絲都看傻眼！

峮峮2日在Facebook上發文表示「球賽要開打啦～但…還有一些問題沒搞定…就是卡路里！」透露自己在休賽時吃了很多美食，加上本身就是易胖體質，所以去年12月曾胖到54公斤，「肚子直接油一圈，肉肉還從訂製啦啦服中掉出來」，幸好最後仍減重成功，她PO出前後對比圖，笑說「散播歡樂散播愛～來給大家笑一下」。

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照片曝光後，粉絲都驚訝表示「假的！不可能！」、「這是後製的吧」、「這太誇張吧」、「我不相信我的眼睛」，看到粉絲不相信，峮峮還出面解釋「真的啦，這大概是12月的時候」，經紀人也說「圓圓的峮峮其實也很可愛，但確實讓身為經紀的我捏了把冷汗，好在球賽要開打了」。

《網路溫度計》實際查看峮峮去年12月的Facebook照片，發現12月的她看起來仍然很苗條，僅有在12月20日發文表示自己「胖了3公斤，請勿餵食」，但此時照片中的她與「爆肥」還是有段落差。這次貼出的「54公斤」照片雖然嚇傻不少網友，但仍有死忠粉絲讚賞「肉有肉的好看」、「肉肉的我喜歡」，可見峮峮的魅力所在。

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