撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-05 15:38

被喻為「真人版春麗」的筋肉美女醫生袁合榮，最新又有新搞作，就是COSPLAY大熱動畫作品《鬼滅之刃》中的戀柱，畫風突變令不少網民震驚眼凸。

本身是中醫的袁合榮，憑一身粗壯肌肉走紅，亦是一名健美運動員，其實這一身魔鬼肌肉得來不易，她表示自己每天都會於健身房訓練四小時，雙手亦佈滿老繭。她不時在instagram上載健身照，最近更扮演《鬼滅之刃》中的性感角色戀柱，引來大量網民朝聖。

本身是中醫的袁合榮，憑一身粗壯肌肉走紅，，最近更扮演《鬼滅之刃》中的性感角色戀柱。（ig@yuanherong122）

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不如睇埋萬聖節COSPLAY啦！三上悠亞扮禰豆子喎！日本除了地味萬聖節COSPLAY之外，一眾AV女優亦大玩另類變裝，深田詠美、橋本有菜大派福利，讓大家看到平時見不到的一面，亦令網民大飽眼福。平日SELL長腿的橋本有菜難得谷胸上陣，三上悠亞收起性感卻更吸睛。連已引退的明日花綺羅、羽咲美晴都加入戰團。

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雞排妹鄭家純主持的網路節目《深夜保健室》，票選男生最喜歡的「暗黑女神」，超過兩千人參與調查，最近結果終於出爐，令人意外的是波多野結衣竟然TOP 10不入，連AV達人一劍浣春秋都表示，再強的女優，也有老去的時候，那麼新TOP 10到底是誰？

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同場加映：波多野結衣險淪片商炮灰 一個舉動逆轉命運 11個原因翻身爆紅

日本兩大結衣BB之一，波多野結衣作為日本傳奇女優，可以企穩一線女優的地位，絕對不是靠個樣就成功，她的際遇更顛覆了日本AV界，不過你可能不知道，她差點就被片商放棄，消聲匿跡。她是如何在競爭激烈的環境下長期企穩？這11個故事讓你了解，陪男生渡過無數晚上的女神。

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