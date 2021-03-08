撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-08 18:02

說到模特兒，大家可能都會想到外貌出眾、身材苗條高挑的大美女，但其實業界有一種model不用露臉也能「搵食」！日本有一位世界知名的模特兒，很少人知道她的長相，卻認識她的雙手，因為不少名錶首飾、護膚化妝的牌子，例如Bobbi Brown、Dior等都曾找她合作當專業「手模」，最近她上節目分享入行經歷，並講解7項護理手部的招數與禁忌，打造完美無瑕的玉手！

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》最近請到一個世界知名的模特兒永瀨まり，今年31歲，身高171cm。不過她有些與眾不同，並非一般行catwalk、拍時裝硬照的美女，而是專業「手模」，只露出雙手便能穩袋廣告費！

永瀨分享自己的入行經歷，原來小時候她曾經被同學嘲笑做「巨人」而討厭自己天生高大的身材，後來發生一件事讓她發掘到做「手模」這條財路，結果成功在手模界一炮而紅，最後更搬到美國紐約發展！不過，要成為手模並不簡單，永瀨介紹了7項日常護理手部的招數與禁忌，到底要怎樣做才能打造完美無瑕的玉手？

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日本綜藝節目《マツコの知らない世界》最近訪問了一位擁有健力士世界記錄的Hello Kitty狂迷，他竟然是一位68歲的退休男警察！通常到這個年紀的男性，興趣離不開釣魚、賭馬、下棋等活動，但這位伯伯只對可愛的Hello Kitty痴心一片，由20多歲開始買第一件精品，直到現在已經買了超過1萬件Hello Kitty產品，更建造了一幢粉紅色「Kitty House」獨立屋存放收藏品，總共花費3000萬日圓（約214萬港幣）！到底他迷上Hello Kitty的原因是？他的妻子對於這個興趣有什麼看法？

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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