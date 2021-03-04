撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-04 18:58

近日有多間日媒爆料指，台日乒乓球界的模範夫婦福原愛與江宏傑正協議離婚，女方更被拍到疑似出軌「偷食」，在日本橫濱與另一位男子親密約會並到酒店過夜，童話式婚姻戀愛面臨幻滅危機！日本娛樂圈除了渣男多，也有不少女星曾經傳出不倫和出軌等醜聞，最後被冠上「渣女」的名號，《Opener開罐》為大家數8位圈中傳出有「不倫戀」的女星，原來廣末涼子曾經搭上佐藤健？！

現年32歲的福原愛，於2月底被娛樂雜誌拍到與一名高大帥氣的男子於日本橫濱親密約會，並於在酒店過夜，懷疑背著老公出軌「偷食」。江宏傑已發聲明否定離婚，而福原愛則於今天（3月4日）為這件事「造成大家困擾」而道歉。

雖然兩位當事人未正面回應醜聞，但已經足以令好形象急速插水。《Opener開罐》為大家數8位圈中曾經傳出不倫和出軌等醜聞的女星，其中有不少曾經形象正面的乖乖女，最後落得身敗名裂的下場！

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日本節目《ホンマでっか！？TV》訪問了100位曾經被妻子「戴綠帽」的男性，以及結婚20年以上家庭美滿的男性，希望找出兩者不同之處。最後他們發現妻子曾出軌的男人原來有5個共通點，包括無朋友、喜歡獨處等，這些特徵亦是日本人妻出軌率高的原因，快點看看自己有沒有中以下特徵！

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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