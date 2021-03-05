撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-05 15:39

日本流行音樂（J－POP）陪伴著不少港人成長，雖然各位未必是J－POP的粉絲，但總會有幾首深深印進腦海裡的日文歌。最近有音樂節目訪問了48位來自日本流行音樂業界不同領域的專家，票選出2000年至2020年推出，並「最想在歷史留下」的最強J－POP歌，最後選出30首神曲！其中天團「SMAP」有兩首歌上榜、米津玄師的《Lemon》只排第17位、LiSA《紅蓮華》30甲不入，被封最強神曲的冠軍歌到底是哪一首？

日本音樂節目《関ジャム 完全燃SHOW》邀請到48位歌手、填詞人、作曲家和音樂製作人，讓他們以「最想在J－POP史上留下」為出發點，從2000年至2020年的大熱歌曲當中選出各自認為是最強的J－POP歌曲！最後節目根據結果，公佈了「最強J－POP名曲排行榜」頭30位，包括天團「SMAP」的兩首名曲、米津玄師的《Lemon》，當中有你喜歡的歌手嗎？

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日本排名網站「ランキングー」最近發起「我最喜愛男演員」調查，一班網民選出好感度最高的日劇男神，要在娛樂圈長做長有，除了演技實力、帥氣外貌之外，表裡如一的好人品都非常重要！榜單結果早前出爐，有超過4000位10－50歲的網民參與，多棲發展的才華型演員菅田將暉、「好爸爸」田中圭等人都有上榜，到底第一位花落誰家？

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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