撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-09 15:48

如果給你一個免費整容的機會，你最想變成哪一位日本女星？最近，日本媒體「modelpress」舉行了「最想擁有她的臉孔」票選，讓女生們選出她們心目中長相最完美的女神們，結果出乎意料之外，大熱人選新垣結衣居然被擊敗屈居第二，而女神石原里美、北川景子也五甲不入，反而一班新生代女星「全面進場」！

日本網媒「modelpress」最近公佈了「最想擁有她的臉孔」女星排行票選的結果，有過千名女生參與投票，榜首擊敗了「國民老婆」新垣結衣和女神石原里美，成功獲選為「整容範本」的是前偶像組合成員，網民評價「可愛與美麗兼備」、「每一個器官都很完美」，大家猜到誰是第一位嗎？

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日本音樂節目《関ジャム 完全燃SHOW》邀請到48位歌手、填詞人、作曲家和音樂製作人，讓他們以「最想在J－POP史上留下」為出發點，從2000年至2020年的大熱歌曲當中選出各自認為是最強的J－POP歌曲！最後節目根據結果，公佈了「最強J－POP名曲排行榜」頭30位，包括天團「SMAP」的兩首名曲、米津玄師的《Lemon》，當中有你喜歡的歌手嗎？

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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