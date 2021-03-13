心理測驗｜4種笑法測你是否戀愛菜鳥　大笑易識女仔？掩嘴好被動

撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-13 07:00

都市人生活壓力大，看看搞笑漫畫或電影大笑一番是個不錯的舒壓方法。根據每個人的性格，笑的方法亦各有不同，豪爽的人會放聲大笑、含蓄的人會選擇掩住偷笑，原來這些動作已經可以看穿一個人的戀愛性格！

日本網站「Googirl」最近分享了一個心理測驗，透過四種不同笑法知道你到底是「情場王者」還是「戀愛菜鳥」！

【問題】你開心大笑的時候，會是以下哪一種笑法？

【1】用鼻音發出笑聲

【2】掩嘴笑

【3】放聲大笑

【4】陰陰嘴笑

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相信不少人都對手相占卜有興趣，不過「睇掌」通常都很講究，還未看清自己的運勢，就已經被複雜的掌紋弄得眼花頭暈。有日本人氣占卜網站推出超簡單「3秒手相占測驗」，只需回答兩條簡單問題，分析自己是哪類型人格，還可以知道自己的運勢強弱！

問題：

【1】你的掌紋線路偏向簡單還是複雜？

【2】你的掌紋深還是淺？

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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