撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-12 15:39

早前福原愛與江宏傑傳離婚的新聞鬧得沸沸揚揚，令大家意識到一些表面恩愛的夫婦感情未必如外界想像。日本媒體《週刊女性》近日的報導公布了「看似就快離婚的明星夫婦」排名，很多港人熟悉和看好的夫婦都有上榜。

早前福原愛與江宏傑傳離婚的新聞鬧得沸沸揚揚。（網上圖片）

《週刊女性》近日公布由1000位已婚女性選出的10對「看似就快離婚的明星夫婦」排名，令人驚訝的是，一向愛人喜愛的DAIGO和北川景子夫婦及木村夫婦也榜上有名，而且第一位還是偶像女團的始祖級成員。以下這些上榜夫婦中，有哪些是你有同感的呢？

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【同場加映】福原愛由「公主」到疑出軌黑化之路 日台網民反應兩極：值得同情

曾被稱為乒乓界「金童玉女」的福原愛和江宏傑近日屢傳婚變，日本媒體《女性SEVEN》爆出55張福原愛在日本與高大型男外出的照片，網民矛頭立刻指向福原愛，並鬧爆她出軌。自小因可愛外表及超強實力，備受媒體及華日國民喜歡，更有「乒乓公主」的稱號，然而今竟落得受千夫所指的境地，以下《開罐》為大家整理她一路走來的經歷。

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【同場加映】堀北真希搬返鄉下住 7個90後日劇女神減產隱退 戶田不復當年勇

日劇女神堀北真希自2015年與男星山本耕史結婚後就漸漸減產，2016年懷孕之後更宣布暫停演藝活動，換句話其實是退出娛樂圈。然而，日本藝人在退出之後隔一段時間再復出也是常有的事，所以粉絲們都對她的復出抱有期待。然而，最近日本媒體《女性自身》則引述圈內人士的消息指堀北已從東京搬到相對鄉下的北關東地區住，外界估計她專心相夫教子，應該短期內無意復出。

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