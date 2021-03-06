撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-06 07:30

下個月就是DSE，中六的同學們都到了最後衝刺的階段了。除了專心應付考試，放Study Leave的同學們應該都會感嘆在考完試之後，就要告別6年中學生涯了。日本的3月也是畢業季，投票網站《ランキングー》就發布了由網民票選，一聽秒哭的畢業歌，有不少是香港人都聽過的。

（《半邊藍天》劇照）

《ランキングー》發布了由2,800名網民票選的秒哭畢業歌，除了有早前大熱的《鬼滅之刃劇場版無限列車》片尾曲《炎》、還有改編了做廣東歌《給自己的信》的《手紙~拜啟給十五歲的你~》，都是香港人十分熟悉的歌曲，DSE同學聽到又有沒有共鳴呢？

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同場加映︰日本30張超強畢業黑板畫道別中學生涯 《咒術迴戰》人氣直逼鬼滅

3月是櫻花盛開的季節，亦是日本學生的畢業季。不知何時，日本人形成一個習慣，就是在畢竟禮當天在黑板上畫畫，為畢業生送上祝福。《開罐Opener》為大家搜集了30幅佳作。

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同場加映︰日本制服選美18歲少女選5年不死心終奪冠 賽後解禁性感水著寫真

日本高中生校服已成為日本的文化之一，學生們穿著水手服、西裝服等，展現自己最青春美好的年華。知名制服製造商CONOMi每年都會舉辦制服選美大賽，今年的冠軍是竹內詩乃（女子冠軍）及酒寄楓太（男子冠軍）。竹內詩乃原來已是連續第5年參賽，今年終於奪冠，更在比賽之後公開在《週刊Playboy》首次解禁的泳衣寫真！

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