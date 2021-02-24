撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-24 19:06

日劇女神堀北真希自2015年與男星山本耕史結婚後就漸漸減產，2016年懷孕之後更宣布暫停演藝活動，換句話其實是退出娛樂圈。然而，日本藝人在退出之後隔一段時間再復出也是常有的事，所以粉絲們都對她的復出抱有期待。然而，最近日本媒體《女性自身》則引述圈內人士的消息指堀北已從東京搬到相對鄉下的北關東地區住，外界估計她專心相夫教子，應該短期內無意復出。

堀北真希是90後的日劇女神。（網上圖片）

堀北在退出之前有不少代表作，更加是90後必看的青春回憶。除了堀北真希，00年代的日劇女神還有仲里依紗、桐谷美玲等，她們主演的日劇全部都是經典，但現在都已減產，就算有演出作品亦不像以前一樣多。以下這7位，90後一定認識，讓我們懷愐一下她們的經典之作吧！

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同場加映︰《女王的教室》9個小演員昔今對比 志田未來成人妻、誰最崩壞？

大家還記得《女王的教室》嗎？是90後童年必追日劇，心目中的經典地位無可取代，尤其是各位演員，年紀小小卻可以演譯校園欺凌等沉重的題材。該劇在2005年開播至今已差不多過了16年，當年的小學生現在都長大成人了，他們有的已結婚為人妻，有的仍然從事演藝活動、也有的完全不同樣。

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同場加映︰日本高收入工作排名Top10 會計師不入圍、記者年薪竟高過律師！

俗語說「行行出狀元」，雖然說每個行業都可以做得出色，但行業之間的收入差距還是很難改變的。日本最近有媒體公布了由厚生勞動省調查的職業收入排名，結果顯示醫生、律師等，香港人一般認為可以得到最高收入的工作都並非第1位，記者更加超高年薪，仲高過會計師，你估下幾多？

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