撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-12 17:53

傑尼斯Johnny’s 旗下組合「V6」去年剛慶祝出道25週年，其官方付費會員網站今天（3月12日）正式宣告成員森田剛將於今秋退社，「V6」更將於今年11月1日的出道紀念日解散。

去年剛慶祝出道25週年的日本傑尼斯男團V6，今天（12日）宣布11月1月出道紀念日解散，森田剛宣布退出傑尼斯。V6在給歌迷的聲明中表示，對於團體解散的決定，是6人自2019年春天開始經過多次討論後，「才做出身為一個男人的重要決定」，又稱「我們六個人所建立的關係，不是陌生人、不是朋友、不是家人，而是非常特別而且重要的關係」。這是繼SMAP、嵐、TOKIO和少年隊後，傑尼斯Johnny’s 近5年來第5個停止活動的組合。

多人接連離巢 引網民猜測︰Johnny's帝國要瓦解了嗎？

Johnny's一向是日本藝能界的巨頭公司之一，多年來培育無數人氣明星，包括男神木村拓哉及國民天團嵐，影響力可謂極之深遠。但自從事務所創辦人兼前任社長Johnny喜多川在2019年7月過世，至今只經過1年多，就已經有7人宣布離巢，當中不乏人氣藝人及元祖級前輩。注意到這件事的日本網民則開始擔憂事務所的未來發展，有人直指「Johnny's大鑊了！」，又有人提出疑問︰「Johnny's帝國要瓦解了嗎？」。甚至有人已經推斷，接下來有當紅明星可能又會離開，如果應驗的話，Johnny's將會失去最大支柱，面臨重大危機。

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【同場加映】日本太太票選10對睇死會離婚明星夫婦 榜首不意外 木村竟上榜！

《週刊女性》近日公布由1000位已婚女性選出的10對「看似就快離婚的明星夫婦」排名，令人驚訝的是，一向愛人喜愛的DAIGO和北川景子夫婦及木村夫婦也榜上有名，而且第一位還是偶像女團的始祖級成員。以下這些上榜夫婦中，有哪些是你有同感的呢？

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【同場加映】堀北真希搬返鄉下住 7個90後日劇女神減產隱退 戶田不復當年勇

日劇女神堀北真希自2015年與男星山本耕史結婚後就漸漸減產，2016年懷孕之後更宣布暫停演藝活動，換句話其實是退出娛樂圈。然而，日本藝人在退出之後隔一段時間再復出也是常有的事，所以粉絲們都對她的復出抱有期待。然而，最近日本媒體《女性自身》則引述圈內人士的消息指堀北已從東京搬到相對鄉下的北關東地區住，外界估計她專心相夫教子，應該短期內無意復出。

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