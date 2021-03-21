撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-21 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

最近「精之呼吸」又成為網民討論的重點，不少人為了持久力十分煩心，更有流傳指可以一邊啪啪啪一邊背9X9乘數表，令自己分心來延長射精時間（其實這樣會令自己不能全心享受性愛，不是健康行為）另一方面，專家表示，持久不一定好，更重要的是男生可以控制自己射精的時間，想射就射，想不射就不射。

男生十分關心自己的表現，怕太快會被認為是早洩，太久女伴又會受不了。常常有人問「持續多久的性愛，才會令對方滿意呢？」性治療師童嵩珍表示，每次聽到這個問題，都會認為對方錯了重點，問錯了問題，時間其實不是大家要注意的事。

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常聽說做不同的運動、鍛鍊，可以令男生更持久，更重要的是可以控制自己射精的時間。情趣女王SallyQ分享日本大師級性治療師亞當德永的經驗，教大家一套呼吸方法，持續訓練助你控精得心應手。

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做愛中途突然軟掉，是不少男士的困擾，除了會影響跟伴侶的性生活外，更會令男生愈來愈沒自信。性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。

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同場加映：打手槍會引致尿頻？ 專家指關鍵在於你的手

有網友發問，懷疑自己因為打手槍打得多，引致尿頻常常去洗手間，因而向男性泌尿研究博士許藍方發問。同時，網上亦不斷流傳用歲數乘以九的方式，來計算一個男性的射精頻率。到底打手槍會引致尿頻嗎？射精次數的公式又是否準確？

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