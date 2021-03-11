撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-11 17:54

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過最近受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。

李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

李元玲受邀上網台直播訪問時，突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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早前網上瘋傳一條影片，片中肥仔在元朗肉身攔車卻遇上瘋狂駕駛女司機，影片末段只見肥仔倒地，引起全城關注，不少人留言「肥仔有冇事？」、「報個平安啦！」過去在網絡上，也出現過不少經典肥仔，令人印象深刻，你記得幾多個？

👇👇👇按圖回味7個經典肥仔👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

點擊看全文：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

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