方力申葉萱結婚｜5個愛情經歷見證不離不棄　交往一週已見家長！

方力申今日(14日) 情人節於Instagram上宣布與葉萱（Maple）於美國結婚，上載兩人穿粉紅色情侶裝海邊的背影照，低調宣布結婚，引來不少網民及圈中朋友祝福。而葉萱因曾勇敢揭露韓國邪教「攝理教」教主性侵事件而受到關注，兩人由相識相戀到結婚，也共同經歷了不少，見證彼此間不離不棄。



（Instagram：@alexfongliksun）

【1】 2023年公開戀情

方力申與葉萱於2023年3月公開戀情，兩人相差14歲。葉萱是一名圈外人，精通中、英、韓三種語言，曾因勇敢揭露韓國邪教「攝理教」教主鄭明析的性侵事件而受到關注。她在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中曾公開自己的經歷，成為國際焦點。節目播出後，方力申亦直認不諱，承認節目中的受害人正是他的女友。

【2】 「攝理教」事件互相扶持

葉萱因揭露邪教事件承受了巨大的社會壓力，紀錄片上架後，她稱香港媒體廣泛報道消息，雖獲不少人留言打氣，但亦很難找工作：「本來說會聘請我的公司，看了新聞或節目之後，都說很難聘用我。」

方力申在戀情公開後，始終陪伴在她身邊，支持她走出陰影。他曾在訪問中提到，葉萱在相識的第一天就坦誠了自己的過去，「她說自己不喜歡說謊，第一天認識她就知道了。」Maple也曾害怕這事件而令對方不喜歡，並說「當發場夢就完。」但方力申向對方表示「不要欺騙大家吧」，「感情無法說謊，當大家喜歡對方時，不能為未發生的事去做決定。」

【3】 交往一週即見家長

方力申與葉萱的戀情發展迅速，兩人交往一週後便見了家長，並獲得了雙方家庭的支持。小方也在以往的訪問中透露，父母對Maple的印象良好：「好關心佢，譬如我有時返屋企，就會問佢嚟唔嚟食飯，我話佢唔嚟食飯，佢哋就話唔嚟食飯都坐下啦。同埋佢食完飯，除咗執嘢之外會幫手洗碗，呢啲都好加分。試過有一次餐飯，佢冇份食都幫手洗碗。」他曾表示，這段感情讓他學會了更多的溝通與理解，並讓他對婚姻有了更深的期待。

葉萱曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開自己的經歷（Netflix Asia）

【4】共同面對挑戰

葉萱的過去曾讓她備受困擾，但方力申始終不離不棄，甚至希望陪她到韓國出庭作證，最後尊重其家人意願由葉的父親陪同。小方亦表示自己雖然沒有陪同到韓國，但仍然會每日跟Maple保持聯絡，自己也不會去追問她有關案情，只會以「聆聽者」身份去關注。而葉萱也曾在記者會上表示，雖然經歷了痛苦，但她無悔公開真相，並感謝方力申的支持與陪伴。

【5】中年危機想成家立室

方力申也曾透露擔心「中年危機」想成家立室，「到了這年紀就不能夠衝動，不想兒戲地對待婚姻，我是嚮往完整家庭的人，所以真的要溝通。」而去年自嘲還未贏得女友的信任的他，沒想到今日在社交媒體上宣布與葉萱結婚，並分享了兩人在美國聖莫尼卡海灘的婚禮照片。方力申求婚時租了一架飛機掛上「Maple, Marry Me?」的布條，並在當天完成了婚禮儀式。圖中兩人穿著情侶裝非常甜蜜，得到了許多圈內好友留言祝福。