「買嚟養魚都抵」地產廣告瘋傳 277呎單位售98萬！網民:養水魚？

近年香港樓市回落，不少一二手樓盤都劈價走貨，近日Facebook就有網民瘋傳樓盤廣告，內容提到只需98萬就能在北區成功上樓，更表示「買嚟養魚都抵」，引來極多網民留言討論，「不如業主留返嚟養水魚」、「用嚟養水魚？」。



Facebook「全港店舖消息（執笠+開張+時事熱話）關注組2.0 截圖

近日有一則帖文在Facebook瘋傳，並以「養水魚？！」為題，圖片中提到只需98萬就能成功在北區祥華邨上樓，單位的實用面積只有277呎，但唯購買人的首要條件是持有綠表（祥華邨屬租置計劃公屋），印花稅只需$100 ，單位更可做到九成按揭，「首期$9.8萬，月供$4046，供款期30年，利率3.5%」。相關帖文隨即引來極多網民留言討論，不少港人留言質疑真假，「我供得起喎，真係有啲心動」、「凶宅啊？」、「正路𨋢樓冇可能咁平」。

《寶寶大過天》劇照

亦有眼尖網民質疑單位維修費會激昂貴，樓齡極高並不抵買，「聽講呢款公屋月租$1400，98 萬可以租700 個月，仲要交回自住緊嘅公屋，即係用5x年嘅租金另加差餉住返一間又舊又細嘅公屋 」、「天價維修費計咗未先」、「呢條邨呢隻單位，十年前都係十幾萬買斷，400呎都係3十幾萬」、「養自己，水魚」、「要綠表先得，再加上維修費就……無底深淵」、「40年樓齡」、「277呎 98萬，裝修30萬」 ，亦有網民認為住北區不如上內地置業，「返中山可以有露台新房，仲要有裝修」。

祥華邨是香港的一個公共屋邨，位於新界北區粉嶺的中部。全邨共有10座，提供5122個單位，單位面積由277呎至490呎不等。該邨於1984年至1986年間入伙，其後於1998年在租者置其屋計劃，將單位出售給所屬住戶。而根據土地註冊處的資料，祥華邨277呎細單位對上一次成交為去年９月，成交價107萬屬中層單位。