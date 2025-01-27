內地女玩狗譜7年中港忘年之交！獲贈萬元新婚禮物：好珍貴的緣份

你又有沒有想過撩狗都能產生一段忘年友誼呢？近日有內地女在小紅書發帖，表示七年前因為撩狗認識香港阿伯，更令人感動是，老人得知內地女結婚後，更斥巨資為他特別準備一份價值接近一萬元的金器，引來極多網民留言討論，「香港也真的特別多蠻好的人」。



小紅書截圖

今日有內地女做小紅書發帖文，以「香港阿伯送的新婚禮物」為題，表示自己於2018年在香港公司附近認識阿伯，「因為看到我很喜歡他的狗，就讓我擼」，後來內地女每天上班之前都會提早半小時去探狗，「甚至下雨都會在屋簷下等我」，期間阿伯待內地女就如孫女一樣，「看到我穿的襪子太短會給我買襪子」、「我生病不去上班，給我打電話叫我記得吃藥」、「給我送超市券、餅卷」，甚至阿伯到深圳玩也會買半隻雞帶給內地女，讓內地女大嘆當時在香港的生活像多了一個家人。

後來因疫情內地女回到廣州工作，離開香港之前亦教會阿伯視頻通話，「阿伯送了一條抽獎送的金頸鏈，說等我結婚會給我送更好的」，而疫情三年期間亦每周堅持與內地女視頻通話，讓內地女可以見狗狗，直到疫情3年之後，內地女表示每隔幾個月都會到香港探望伯伯，「阿伯還請我男朋友（現在的老公）吃放題」、「在過年甚至給我$500的紅包」。

而去年八月，內地女結婚給阿伯送囍糖，「他說怎麼不提前告訴他結婚了，他要給我準備新婚禮物」，而她獲送贈的是一條價值將近一萬元的金頸鏈，上面更刻有大大的「福」字，讓內地女極為感動「從沒想過一個和我毫無血緣關係，只是因為小狗認識的阿伯送我這麼貴重的禮物」、「人和人之間的緣份太奇妙了」。

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帖文一出後引來極多網民留言討論，不少人都因為這對忘年友誼而感動，「香港真的還蠻多特別好的人！記得第一次去香港坐車坐反了，在站牌底下徘徊，一個老爺爺看我們徘徊很久，用蹩腳的普通話問我們要去哪裡，聽我們說完他說坐錯了繞回去很麻煩，他給他老婆打電話，叫他老婆開車來送我們」、「你們都好好啊」、「好珍貴的緣份」、「多啲去探吓伯伯，好多時候有人陪伴傾偈都好開心」、「你也好好啊，認真教他打視頻」、「這時候不得不說老伯好，但肯定是博主人也特別好，才會有這種雙向奔赴的羈絆」。