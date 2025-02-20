內地女窮遊香港麥當勞過夜遭拒　到一地過夜嚇窒網民：好彩喺香港

香港百物皆騰貴，酒店房價更為高昂，因此近年來社交媒體也有許多內地人遊港的窮遊攻略，近日就有位內地女窮遊香港減少住宿開支，大膽挑戰在麥當勞過夜，最終被慘拒轉戰蘭桂坊，引起網民討論，「年青人咩都試吓，我覺得佢好勇敢」，事件更被轉載至連登討論區。



近日有位自稱未成年的內地女在社交平台小紅書發文，以「香港麥當勞根本不能過夜」為題，分享自己來港旅遊，在網上得知麥當勞二十四小時營業，便超大膽沒有租住酒店，選擇在麥當勞留宿一晚，「來香港後發現在麥當勞坐到凌晨12:30的時候，就關門開始趕人了」，推斷她去對了一間非二十四小時營業的麥當勞，而附近的酒店已經訂滿，「街上還有精神不正常的流浪漢」。

小紅書截圖

情急之下事主便到了凌晨還營業的蘭桂坊，「因為只有哪裏有開門的店了」，但亦建議女孩子一個人晚上最好不要到蘭桂坊，「那裏很多醉酒的人」、「我是未成年+一個人，所以特別害怕」，事後慶幸自己沒有遇到壞人，但當時每個路過的人都會看自己一眼，再三強調「真的很嚇人」，而最後事主無可奈何之下便到了中環的天橋過夜，她表示雖然風很大而且很懶，但天橋上有燈光及閉路電視，令她稍為有安全感便將就過了一整晚。事主事後亦表示是自己問題，下次旅遊會預訂酒店。

而事件一出後引來極多網民討論，更被轉載至連登討論區，大部份網民認為事主行為極大膽，不應在忽略自身安全下窮遊，「有錢買iPhone，冇錢住酒店」、「其實係咩心態，仲辛苦過返工不如去返返工」、「佢算好彩，呢度係香港，試吓喺南亞、印度、歐洲咁樣過夜唔知會發生咩事」、「學人窮遊都唔搵清楚」、「特種兵明顯一個仙都唔想俾」，而有部份網民認為事主不訂酒店，決定留宿麥當勞的行為實屬勇敢，「年青人咩都試吓，我覺得佢好勇敢」、「要好好利用小紅書搵通宵麥記」。