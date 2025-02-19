人情公價2025｜普通朋友都要8000？最新午宴/會所/酒店價目表岀爐

人情公價表2025｜早前微辣成員霍哥在網上發文詢問網民「做幾錢人情」的意見，吳若希就話「普通朋友大概8000～熟果d萬零兩萬左右～」，真是令人大吃一驚！到底2025年人情公價是多少？若果收到請帖但無法出席的話，大家又是否要需要給人情？做兄弟、姐妹又用不用做人情？午宴可以做少啲？下文逐一解答！



吳若希爆去飲做天價人情

前微辣成員霍哥近日在網上發文說「有香港朋友結婚，想問吓你哋做開幾錢人情？驚香港澳門唔同價」，吳若希就留言「普通朋友大概8000～ 熟果d 萬零兩萬左右～」，網民驚訝她非常疏爽，回覆「早知嗰時請你去飲啦」、「大家都想做你朋友，爭住請你」。

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吳若希在前微辣成員霍哥的帖文上留言「普通朋友大概8000～ 熟果d 萬零兩萬左右～」（IG@jinnyng）

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人情公價2025｜分為11個等級

綜合新婚生活易（ESDlife）的「2024年結婚消費調查」和香港婚禮統籌公司「花嫁 All About Wedding」顯示，人情金額大致可分為10個價目等級：

1.高級酒店 HK$1,500-$2000

2.一般酒店（午宴）：HK$1,000-1,500

3.一般酒店（晚宴）：HK$1,500或以上

4.高級酒樓：HK$800或以上

5.一般酒樓：HK$800

6.高級宴會：HK$800-$1,000

7.婚宴會所：HK$500-$800

8.雞尾酒會：HK$1,000

9.簽紙註冊：HK$500

10.只派餅卡：HK$300



就調查結果顯示，人情只反映婚禮／婚宴的平均消費金額，賓客在收到喜帖的時候可以從婚宴的場地或形式，再按自己對新人的交情，便能夠大概知道人情價格是多少。

（網上圖片）

人情公價2025｜伴郎伴娘、不出席都要做人情？

至於，伴郎伴娘兄弟姊妹需要給人情嗎？婚禮策劃師Janet表示，兄弟姐妹屬於義務性質，雖然有些新人會不收兄弟姐妹的人情，但一般情況都需要付人情。

如果大家無暇出席婚宴，另一位婚禮策劃師Amanda表示，都是同樣需要給新人相對的人情，價錢則以新人設宴地點的人情公價按「7折」計算，即若新人於酒樓設定晚宴，人情價平均為$600元的話，不出席的賓客則只須給新人$420人情，或大家可「畀人情再加張餅卡」作為心意。無暇出席的大家記得要第一時間盡快通知新人，以便新人作出新安排。

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（小紅書@一只小球）

Amanda也補充道，若大家打算送禮物給新人的話，大家可送一些家居擺設或家電用品予新人，以供其新居入伙之用，但最主要都是按照大家對新人的了解，去選擇最為合適的禮物。

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人情公價2025｜可以做「電子人情」嗎？

「2024年結婚消費調查」顯示得岀，超過8成新人表示願意接受「電子人情」，因為方便又可以節省存款的時間，同時也降低失竊風險。而超過6成新人表示最希望賓客通過FPS轉數快支付人情。 不過，賓客對「電子人情」的態度卻與新人不同，調查顯示74%的賓客不考慮使用電子支付，原因是「電子人情」欠缺儀式感，大部分賓客仍然希望親手將人情放於利是封裡交給新人。 調查結果顯示，不少新人對電子支付方式持開放的態度，「電子人情」有望成為未來的趨勢。