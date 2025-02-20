混血肥仔｜未正式離婚就拍拖　會影響財產分配+撫養權?大律師咁答

香港網台BBO始創人、著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy），日前傳出疑背移英太太芊蕙子，偷食拍檔女主持丁丁（丁彥均），近日引來極多網民迴響，混血肥仔今日（20日）終於在IG發長文大爆離婚細節，並表示簽署分居協議書後，才嘗試了解其他對象。有網民爭議分居期間未正式簽紙離婚，若結識另一半，在法律上有沒有問題，對於財產分配或撫養權方面又有沒有影響，《開罐OPENER》就此事詢問律師意見，律師表示也無可厚非，也不會因分居期間拍拖，而影響任何裁決。



「混血肥仔」因近日陷出軌風波引來極多網民關注，今日（ 20日）終於在Instagram社交平台發長文回應，表示自己與老婆芊蕙子其實早於去年2月時婚姻已經出現問題，並指芊蕙子「曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活」，而2人在經過討論後終簽下分居協議書，並列出四大聲明。

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1.「根據雙方簽名同意的分居協議書安排，我會繼續提供以理想的居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當的職責，同時已交給律師再三查閱，文件有效」

2.「在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。」

3.「到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前將物業轉讓到𡟚本人名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG Story『兌現承諾』亦是指物業轉讓件事。」

混血肥仔Instagram截圖

4.有關本人的資產轉讓、兌現承諾問題，我一直樂意繼續交給律師跟進，並在保護兩位小朋友的前提下，把資產轉讓，希望令我們安穩的照顧她們」。

帖文一出後引來極多網民留言回覆，網民反應兩極，有網民認為聲明真實性存疑「所以係因為Luby無端端要離婚再要你層樓，你係責無旁貸，但係你又冇做錯過任何嘢，最錯嘅係Luby？」、「你真係到依一刻都講緊大話」、「有錢有PR，自己出軌揚咗，仲可以咁樣屈落自己老婆度」，但亦有部份網民支持混血肥仔，「你好勇敢，加油」、「撐你，雙方簽好晒文件有共識就冇嘢好交代，最緊要安排好小朋友就OK」。亦有網民質疑即使已簽分居協議書，但仍未正式離婚，「師兄，唔知係咪我理解錯，分居同離婚係兩樣嘢嚟㗎喎，分居佢仲係你合法妻子」，甚至有網民認為未正式離婚就跟其他人拍拖／交往，有機會會影響離婚官司的判決。

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根據香港的婚姻條例，分居契約即雙方以合約契據形式達成的分居協議，有關契約可自行擬訂。該協議可指定分居時期、雙方如何處理子女事宜（如有）和配偶及 / 或子女之贍養費提供等。

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對於有網民爭議，在香港若已簽紙分居，在未正式簽紙離婚前結識其他伴侶，在法律上又有沒有甚麼需要考慮，大律師陸偉雄向《開罐OPENER》表示，分居協議書生效後，雙方便開始各自生活，因此在分居期間即使結識伴侶亦「無可厚非」，而雙方正式申請離婚亦需要分居滿一年或以上，而若果有其中一方在冷靜期間決定復合，雙方在離婚決擇產生分歧下，則需要分居兩年或以上方能申請離婚手續。而分居期間應已跟對方協商財富分配、子女撫養權、贍養費等等問題，因此在分居期間即使有其他伴侶，亦不會影響法律上判決的結果。