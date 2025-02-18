出前一丁1經典口味突停售！客服建議試類似　網民哀鳴：取代唔到

講到即食麵，香港人最有共鳴一定是出前一丁！最近，有網民在社交平台上分享出前一丁經典系列「微辛咖喱味」停產的消息，更發現此口味也消失在官網中，引起不少粉絲的關注和討論、對於品牌的決定感到不解，而記者翻查香港各大網店，均已不見「咖喱味」出前一丁，不少網民感可惜。



出前一丁「微辛咖喱味」突然停產

「出前一丁」可謂香港即食麵界之中的龍頭，除了歷史悠久味道種類也多，不少家庭都會買定幾包「看門口」。不過近日有網民在FB群組「香港即食麵/杯麵分享群組」發帖文表示，發現其中一隻出產多年的「微辛咖喱味」竟在毫無預告的情況下停產。

該名網民更提供由日清客服的書面回應，表示「出前一丁微辛咖喱味產品現已停產及停止發售。我們建議 閣下可嘗試出前一丁泰式青咖喱味」，對事情感突然又無奈。

就日清停售「咖喱味」一事，不少網民均留言感可惜，「青咖喱就青咖喱，取代唔到原本咖哩味」、「青咖喱味試過一次（不了）」，可見泰式青咖喱味無法取代微辛咖喱味，甚至是比下去！

記者上日清網站了解，發現官網內的經典系列中已找不到「微辛咖喱味」，卻只剩下6款經典口味及其餘新口味。而在各大超市網店上，包括HKTVmall和百佳網店已失去「微辛咖喱味」的蹤影；惠康網購則顯示「售罄」二字。記者也嘗試在二手平台Carousell以及淘寶查看，Carousell並沒有相關出售，而淘寶有網店代購「出前一丁」，所有味只是賣５元人民幣，惟獨咖喱味卻售８元人民幣，而且更顯示為「缺貨」，看來大家連尾水都食唔到啦！

出前一丁受歡迎口味排名

綜合「香港岀前一丁關注組」和「香港即食麵/杯麵分享群組」的網民票選結果，已消失的「咖喱味」登上榜首！有網民分享咖喱味岀前一丁的湯底濃郁、味道厚重，而且麵底淋身，令人回味無窮，難怪大家都感到不捨！

Top 1.咖喱味

Top 2.原味（麻油味）

Top 3.五香牛肉味

Top 4.沙嗲味

Top 5.雞蓉味

Top 6.黑蒜油豬骨湯味



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