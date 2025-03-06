日本21歲男半夜屠村　砍祖母頭殺30人！遺書自白如何由天才變死神

【日本奇案】1938年5月21日凌晨，日本岡山縣津山市的貝尾村發生了一宗震驚全國的屠村慘案「津山事件」。當晚在短短一個多小時內，30名村民慘遭殺害，而兇手竟是一名年僅只有21歲，的天才青年都井睦雄。究是甚麼原因，令一位青年走上絶路，搖身一變化身為冷血殺手？



犯案時21歲的都井睦雄（《報道スクープSP 激動 世紀の大事件III》節目截圖）

富三代萬人迷

都井睦雄出生於1917年，父母先後因肺結核過世，他自小便跟祖母和姐姐三人相依為命，在貝尾村居住。由於他的父親繼承了先代的田產，睦雄的成長環境還算充裕。

他自幼聰明過人，即使因身體不好曾推遲一年才上小學，他的學業成績依然優異，更被班主任推薦他繼續升學，但由於祖母想他多作陪伴而強烈反對，睦雄被迫放棄升學。

小學畢業後睦雄患上了胸膜炎，醫生禁止他從事任何農活，陪伴長大的姐姐同時亦結婚離家，睦雄每天過著無所事事的生活。他逐漸變得孤僻，也不再與同齡人接觸。

（《末日村莊》劇照）

不過，當時的貝尾村盛行「夜這」風俗，不論雙方單身還是已婚，男性夜間可潛入女性房中發生關係。在男人大多皮膚黝黑、肌肉發達的山村里，令皮膚白皙的睦雄格外突出。而且由於他來自富裕家庭，更受不少女性青睞，當中年齡由更多9歲至50歲都有。他在村中大有人氣，據說曾與村中10名女性以上有過親密關係，當中不少更是已婚的年上女性。

19歲的睦雄被診斷出輕度肺結核（《末日村莊》劇照）

患肺結核被歧視

然而在1937年，19歲的睦雄再被診斷出輕度肺結核。在當時肺結核被視為「不治之症」，他患病的謠言很快就傳開，女性們紛紛疏遠他，甚至對他冷眼相待。這種被背叛的感覺，讓都井心中積累了深深的怨恨。

更糟糕的是，當時因戰爭不斷擴大，村裡的年輕人紛紛被徵召入伍。然而，由於睦雄身患肺結核，在徵兵考試中只獲得「丙種合格」。當時徵兵考試的等級由高到低分為甲等、乙等、丙等，其中甲等、乙等及格即為一般及格。「丙種合格」則意味著是在「戰場上無用的缺陷品」。這對睦雄的自尊心造成了很大的打擊，進一步加劇了他的自卑與憤怒。

睦雄犯案時身上的裝備（《津山三十人殺し 最終報告書》）

大報復屠村殺30人

就在這種鬱悶之中，兩個「背叛」他外嫁的女人剛好要回鄉，睦雄決定抓緊這個機會進行報復。1938年5月21日凌晨，睦雄穿上近似學生服的黑色立領衣服和棕色的綁腿（士兵裹在小腿上用以防止受傷和淤血的布）。將事先準備好的兩個手電筒纏在的頭帶上，胸前用一條細繩掛著單車燈。肩上背著裝有彈夾和彈藥的袋子，左腰插著日本刀和兩把匕首，還帶上一把九連發的散彈槍和100顆子彈。

穿上所有裝備後，睦雄便拿著一把斧頭，回到家中先殺害了養育自己的祖母，更砍下她的頭顱。他雖然感激祖母對他的養育之恩，但認為對方也是剝奪他自由、毀掉他人生的人。睦雄在他其中一封遺書中寫到，他是考慮到自己犯案的後果，以及祖母會承受的議論和痛苦，才決定狠下毒手。

當年的新聞報導（《津山三十人殺し 最終報告書》）

之後的1個多小時，睦雄逐一拜訪11戶曾「背叛」或在背後嘲笑、造謠等村民的家，用刀槍殺死30人，最年輕的受害者只有5歲。雖然他大開殺戒，但據說犯案期間仍保持冷靜，對未曾中傷過他的老人未有殺害。

犯案前寫下遺書

其實，睦雄並非一時衝動犯案，而是經過長時間的冷靜策劃。他在犯案前苦練射擊技術，更考獲了狩獵許可證，所以眼界相當準，被槍殺的受害者均一兩槍便斃命。而且他在案發前亦寫下長篇遺書，詳細交代了自己的動機與計劃，為方便行事前一晚更切斷村中電纜，引起全村停電，又騎單車來回附近村莊計算所需的時間，以確保村民無法及時求救。

案發的貝尾村（文春オンライン）

自殺結束悲劇

大屠殺後，睦雄登上附近山頂，寫下最後一封遺書，便向胸口開槍自殺。「四年來，社會的冷漠與壓迫讓我痛苦不堪，親族稀少，缺乏關愛，也讓我深感悲哀。社會對結核病患者應該多一些同情，實際上，我已經受夠了軟弱，來生我要成為一個堅強的人。這一生我實在不幸，來生我希望能過上幸福的生活。」遺書中除控訴社會的不公，同時也表達懺悔，向祖母及姐姐道歉，揭示了睦雄內心的掙扎。

（《末日村莊》劇照）

事件的影響

事件中貝尾村有家庭被滅門，也有許多家庭失去了主要勞動力，生活陷入困境。睦雄的親戚因未受傷害，被懷疑事先知情，遭到村民的排擠與孤立。「津山事件」後來被改編成多部小說、電影與遊戲，例如《八つ墓村》、《龍臥亭事件》和《SIREN》等，也成為了戰後日本社會反思傳統村落陋俗的縮影。