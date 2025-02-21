內地女去日本割雙眼皮後險毁容　3人無牌行醫被捕竟都是中國人

女為悦己者容，醫美手術和打針療程近年來越來越流行，但必定是找專業醫生較為穩妥，近日就有內地女在朋友的介紹下遠赴日本割雙眼皮及打玻尿酸，卻遇上日本當地的無牌行醫，結果整容變毁容，而被捕的無牌醫生竟亦是中國人，令不少網民感嘆「中國人只騙中國人」。



近日有兩名40多歲的中國籍女性顧客遠赴日本注射玻尿酸，以及進行雙眼皮手術，受害顧客是有朋友介紹她「有個技術很好的醫生」，但術後臉頰和眼皮卻出現發炎化膿的現象，結果整容險變毁容，因此向警方報案，警方接報後拘捕無牌美容院的老闆45歲的中國籍人士韓旭娟及其他兩名同夥，涉嫌於2023年至去年期間在無醫師執照的情況下，在位於豐島區池袋的某美容店無牌行醫。

FNN YouTube影片截圖

警方以違反醫師法在東京一間公寓將三人逮捕，而美容店的老闆韓旭娟表示自己曾上過中國的醫學院。而警視廳表示目前3人尚未認罪，但警方陸續接到多單相關報案，正在調查該美容院是否還有進行其他醫療行為。

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過去在廣島也曾發生類似案件，一名退休的公司職員在自己開設的美容沙龍裡無照為顧客進行醫療行為，觸犯醫師法，遭判罰50萬日元（約HKD$25800）。而美容沙龍的療程經常遊走在醫療行為的灰色地帶，也因此常有糾紛傳出。

事件被轉載到社交平台threads，不少網民都認為事件荒謬，去日本找無牌同胞注射實屬冒險，「中國人不騙中國人？」、「去日本搵中國人整容」、「中國人喺外國呃中國人」、「中國人要互相關照啊？」。