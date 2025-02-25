Kuromi身世起爭議！製作公司控告Sanrio侵權　網民擔心：咪搞我推

日本品牌Sanrio（三麗鷗）旗下有Hello Kitty、布甸狗和玉桂狗等幾百個角色，受到全球各地粉絲喜愛。當中My Melody的死對頭Kuromi（酷洛米）也是人氣王之一。但最近日媒報導指，有日本動畫製作公司起訴Sanrio，指Kuromi是由他們設計，直指Sanrio侵權！



（《奇幻魔法Melody》截圖）

據日媒「デイリー新潮」報導，2024年Kuromi在Sanrio角色人氣排行榜上擊敗了Hello Kitty和My Melody躍升至第三位，成為Sanrio收益最多的「搖錢樹」之一。而今年正值Kuromi誕生20周年，Sanrio亦為此展開了一系列大型慶祝活動，包括在「札幌雪祭」上展出Kuromi雪像、登上漫畫雜誌《ちゃお》封面，並與多位藝人及品牌合作。然而，正當Kuromi的人氣如日中天之際，一場關於其版權歸屬的爭議卻悄然浮出水面。

Studio Comet社長茂垣弘道（デイリー新潮）

據報，日本動畫製作公司Studio Comet（スタジオコメット）近日對Sanrio提起訴訟，聲稱Kuromi的設計實際上是由其公司旗下的動畫師宮川知子所創作，而非Sanrio內部設計師。Studio Comet的社長茂垣弘道表示：「Kuromi是我們公司動畫師設計的角色，根據日本著作權法，動畫師創作的作品應歸屬於其所在公司。然而，Sanrio卻聲稱Kuromi是由其他設計師創作。如果看現在銷售中的Kuromi商品，標籤上也只寫著“版權所有並由 Sanrio Co., Ltd. 發行”，而我們的公司名稱卻無處可尋」。

根據茂垣社長的說法，Kuromi的誕生源於2005年Studio Comet製作的動畫《奇幻魔法Melody》。當時，Sanrio委託他們製作動畫時，僅提供了My Melody的角色設計，而動畫中的其他角色，包括Kuromi及她的隨從Baku（巴庫），以及動畫世界觀、設定等，整個故事框架均由Studio Comet的團隊從零開始構建，Sanrio並未參與其中。說到Kuromi的命名，當時參與製作的A先生回憶道：「最初我們也考慮過Warumi或Urami等名字」。

《奇幻魔法Melody》動畫海報（デイリー新潮）

當年動畫播出時，Kuromi的「媽媽」—即動畫師「宮川知子」的名字，明確出現在製作人員名單中。隨著Kuromi人氣上升，Sanrio開始推出以Kuromi為主題的周邊商品，甚至將其與My Melody並列為主打角色。然而，Sanrio在2023年出版的書籍《クロミのヒミツ》中聲稱Kuromi是由Hello Kitty的設計師山口裕子所創作，完全忽略了Studio Comet和宮川知子的貢獻。茂垣社長對此表示不滿：「從商業角度來看，這完全忽視了創作者的地位。我們是Kuromi的創作者，Kuromi的粉絲知道的卻是另外的公司。」他表示不能理解Sanrio謊稱Kuromi的「生父母」，究竟有甚麼好處。

Studio Comet在2024年6月正式提出訴訟。其後，Sanrio仍有與其他公司合作製作原創的Kuromi動畫，並在YouTube和其他平台上發布。面對Studio Comet的指控，Sanrio並未正面回應。日媒「デイリー新潮」經書面查詢時，Sanrio僅表示「此案正在審理中，不便透露詳情」、「立場如本案已提交的文件及證據內容所述」。

Studio Comet工作室內放有不少Kuromi周邊（デイリー新潮）

有網民就表示，自己也有印象Kuromi是從動畫誕生的角色，並不是從一開始就存在。雖然現在的周邊產品由Sanrio設計，並不應該忽略Kuromi誕生的背景。也有不少網民認為是當年動畫才反帶動起My Melody的人氣。不過亦有網民指出，版權所有取決於兩家公司當年的合約、問題複雜，只希望訴訟不會影響到Kuromi未來的發展。