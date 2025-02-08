日網票選史上超催淚動畫排行Top 10　《未聞花名》竟然先得亞軍？

許多日本動漫的劇本都建築在虛構的架空世界當中，因此特別容易產生設定非常龐大的奇幻作品，不過相較之下也有不少人偏好主要以「看了肯定會哭」的感性作品為主。



日本網站goo就針對了「你心目中史上最催淚的動畫」為主題來請動漫迷進行票選，或許可能成為你補番的參考名單！

動漫迷心目中史上最催淚的動畫Top 10排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本網站票選最感人動畫排行Top 10（01製圖）

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第10名 《來自風平浪靜的明日》

故事主要描述人類逐漸分成在海中生活以及在陸上生活，在海中生活的4名少年和少女因海村的波路中學被廢校，而轉學到陸地上的美濱中學，並在那裡遇到了在陸地上出生的少年木原紡，他們開始交織出感人的羈絆。

第9名 《Charlotte》

以主角乙坂有宇的成長和人際關係作為焦點，講述了一群擁有不完整特殊能力的青少年在面對眼前殘酷命運時合力抵抗的經歷，感情多面且豐富的角色令《Charlotte》成為一部身受動畫迷喜愛的青春故事，相當賺人熱淚。

第8名 《可塑性記憶》

主角水柿司生活在一個使用機器人已為常態的時代，大學考試落榜後，他在父母利用關係下進入了專門製造並管理仿真機器人「GIFTIA」的大公司「SAI社」工作。而他所被分配到的部門是專門負責將到達使用期限的機器人報廢的「終端服務課」。在那裡，他遇見了不常顯露感情的機器人艾拉，並跟她組成搭檔的一段奇遇故事。

第7名 《螢火之森》

故事以6歲時竹川螢在離她爺爺家不遠的山林里迷路，邂逅了戴著面具奇怪的神秘人物銀為觸發點而展開故事，後來竹川螢得知他是超自然的存在並且一旦被人類觸摸便會永遠消失。之後每次在夏季時竹川螢回到鄉下爺爺家時便與銀一起度過，他們之間的感情在努力掙脫各自的束縛的過程中逐漸走向成熟，非常吸引人想看完。

第6名 《Air》

故事內容為主角國崎往人聽從母親所說的要找到「天空中的女孩」而開始流浪冒險，但是在炎熱夏日中抵達一個寧靜的小鎮後卻沒有錢可以讓他繼續旅行下去，不得已只好先在小鎮中居住下來。在之後陸陸續續遇見了神尾觀鈴、霧島佳乃以及遠野美凪三名奇怪的女孩，而在相處過程中往人開始懷疑其中一名女孩便是自己不斷尋找的女孩。

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第5名 《東京地震8.0》

正處於反抗期的初中一年級生小野澤未來，與弟弟悠貴一起來到台場遊玩，卻被捲進震級8.0的大地震。二人與偶然相識的成人女性日下部真理從建築物中逃出來，卻發現眼前出現一個完全陷落，變成自己不認識的都市。不擅長與人交往，認定所有大人都是污穢的未來；不知世途險惡，與任何人都能成為朋友的悠貴；還有擔當二人的保護者，單身母親真理。為了再與因地震而分開的家人再會，三人一同展開了這次的崩壞東京之旅，相當精采。

第4名 《四月是你的謊言》

從小接受母親嚴格鋼琴訓練的男主角有馬公生，曾被人稱作「神童」，但11歲時隨著母親病逝，加上自身對彈奏的迷惘，陷入聽不見鋼琴聲音的心境障礙，只好選擇放棄繼續彈奏鋼琴。中三時，他意外認識同年級的小提琴手宮園薰，並於一場合奏的音樂比賽中被薰自由奔放的演奏風格所吸引，自此心境與日常生活開始轉變。

第3名 《Angel beats！》

故事發生在一所位於只有亡者與NPC世界的大型高級中學，這個世界的存在目的是為了讓沒能快樂地度過青春而死亡的青少年們，能在這裏消除他們內心中的負面情緒，進而得以走向來生或者下一場輪迴；而消除負面情緒的方法，就是讓這些青少年們重新體驗高中生活。

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第2名 《我們仍未知道那天所看見的花名。》

6名青梅竹馬的小朋友組成「超和平Busters」，但由於本間芽衣子（芽芽）意外死亡導致他們遺憾解散。男主角仁太長大之後成了家裡蹲的無用少年，離世的芽芽突然化身幽靈出現在男主角面前，並說有「想要實現的願望」而拜託仁太，因此仁太再度聚集疏遠而久的「超和平Busters」朋友們。

第1名 《CLANNAD》

冠軍就是被日本網友封為是「催淚神作」的《CLANNAD》！某個小鎮，主角岡崎朋也因為家庭的因素而喪失了生活在這個地方的希望。他與春原陽平為朋友，在光坂高等學校過著潦倒的生活，盼望終有一天能夠離開所在的小鎮。在高三的一個早晨，通往學校的坡道前發現了一個止步不前的女孩，在朋也認識了這個名為「古河渚」的女孩後，他的生活開始有了重大的變化。

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