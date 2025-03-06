5名香港人日本食Omakase「甩底」同場港女食客怒轟：真係好丟架

到海外旅行，遵守當地的規則非常重要。日前一名港女在社交平台上開Po分享自己在日本熱海一家Omakase餐廳用餐時，遇到同為香港人的5位顧客預約後「甩底」的情況，令她感到極度尷尬，直言「好丟架」。



港女在Threads上分享，她與男友近日到日本熱海一家Omakase餐廳用餐，預約了晚上8點的座位，在7點45分提前抵達。當時，餐廳師傅已在準備包括她們在內的7份前菜。但到了8點15分，另外5位預約的客人卻仍遲遲未現身。

（Threads截圖）

港女又指，餐廳職員曾詢問她們是否香港人，並透露另外5位未到的客人同樣是香港人，令她當場「完全俾唔到反應」。而直到她們用餐完畢，這5位香港人依然沒有出現。餐廳亦曾嘗試致電聯絡，但電話無人接聽。港女難堪同時亦感到十分失望，餐廳師傅準備好所有食材卻被那5位港人「飛機」，直言：「真係好過份…一啲責任心都冇。」亦透露自己最後有代為向餐廳道歉。

（Thomas Marban/ Unsplash）

貼文引起網民熱議，不少人對5位港人「甩底」的行為感到不滿，留言指「如果有咩事黎唔到，講聲cancel好難咩？」認為這種行為不僅浪費餐廳食材，更有損香港人的形象，指正是這種港人「做壞規矩」，令日本餐廳越來越難預約。

同時也有網民質疑，職員為何要向準時到達的客人透露「另外幾個香港人冇到」，認為此舉「存心想令人尷尬」。有人和應指職員「擺到明特登想畀說話佢兩個聽嘅」，即使抱怨也沒辦法改變5名港人「放飛機」的事實，認為準時到達的顧客不應被牽連，更不需為他人的失約行為負責。

5位港人到最後也沒有現身（Threads）

有不少意見亦認為事件再次證明餐廳收取訂金的重要性，更有效避免類似情況再發生並減低餐廳損失。也有網民指出，「甩底」問題並不只是在於錢，而是浪費了食物、師傅的時間和心思，也是關乎基本尊重。