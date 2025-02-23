日本旅遊｜當季蔬菜12個月要點食？3月宜吃水芹　6-8月茄子最美味

相信去過日本的人都會覺得日式料理很少蔬菜，不過其實只是入料了的方式不太相同，日本還是有許多好吃又便宜的青菜，尤其是產地直出更是新鮮又便宜，像是北海道的馬鈴薯、洋蔥、高知縣的茄子等等，這篇將依照「蔬菜月曆」，完整介紹日本每個季節有哪些蔬菜，讓你去日本時可以吃到應季的蔬菜！



日本有許多好吃又便宜的青菜，尤其是產地直出更是新鮮又便宜。（unsplash@mareklumi）

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日本蔬菜月曆

冬：蕪菁（大頭菜）、椰菜花、茼蒿

蕪菁俗稱大頭菜或結頭菜，因為根、葉都可以食用，加上蕪菁富含維生素B1、B2、B6、礦物質鐵、鈉、鉀、鈣等豐富元素，非常有助於補充營養，而其盛產季節為深秋到初春，當季的蕪菁入口甘甜清脆，口感佳，無論是煮湯或做成醃漬物都非常美味！

此外，山茼蒿也是日本常見的蔬菜，因為在日本通常通常在冬末初春產出，所以稱之為「春菊」，經常可以在超市或火鍋配菜中看見，茼蒿富含胡蘿蔔素、維生素 B2、C、E、鈣和鐵，也是很受歡迎的當季蔬菜。

■ 12月：蕪菁、椰菜花、黑木耳、椰菜、菠菜、小松菜、牛蒡、芋頭、茼蒿、馬鈴薯、白蘿蔔、蘑菇



■ 1月：蕪菁、椰菜花、椰菜、菠菜、小松菜、牛蒡、茼蒿、馬鈴薯、白蘿蔔



■ 2月：蕪菁、椰菜花、椰菜、菠菜、小松菜、牛蒡、茼蒿



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春：蘆筍、水芹

春天是最適合吃蘆筍的季節，因為這時候是蘆筍萌發新芽的時候，吃起來最為鮮甜，從2月下旬的九州、長野，一直到5月的北海道，都是品嘗蘆筍的最佳時機，無論是作為涼拌或作為佐料煎烤都非常好吃，有些產區甚至還會推出期間限定的蘆筍冰淇淋喔！

■ 3月：蕪菁、椰菜、水芹、菠菜、芫荽、小松菜、茼蒿、蘑菇



■ 4月：蕪菁、椰菜、水芹、芫荽、油菜花、竹筍、蘑菇



■ 5月：蘆筍、椰菜、水芹、芫荽、蘑菇、青椒、毛豆



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夏：茄子、秋葵

在日本經常可以吃到茄子料理，夏季的溼熱環境能讓茄子變得更加美味，適合採收，其中又以因新潟縣的種植與產量最多，但是大家可能很難吃到，因為這些茄子通常都在本地自產自銷就沒了，所以如果在夏季有到這些地方，千萬不要錯過當季的茄子料理！

除了新潟縣之外，高知縣、北海道也有產茄子，甚至在富良野還有上圖這種特別的白色茄子，真的讓人大開眼界！

■ 6月：蘆筍、秋葵、椰菜、黃瓜、馬鈴薯、茄子、蘑菇



■ 7月：秋葵、黃瓜、苦瓜、馬鈴薯、冬瓜、粟米、茄子、蘑菇



■ 8月：秋葵、黑木耳、黃瓜、苦瓜、馬鈴薯、洋蔥、冬瓜、粟米、茄子



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秋：南瓜、番薯、洋蔥

秋天是萬物豐收的季節，如果各位在這時候去到北海道的話，就會更有感覺，包含南瓜、番薯、馬鈴薯、洋蔥通通是在這個季節收成，不僅可以看到各式各樣的品種，自產自銷的農家都非常便宜又新鮮，不需要太複雜的料理就能吃出清甜味，絕對是不能錯過！

此外，北海道農產種植面積大，秋季時開車途經農家時，也有很大機會可以看到一片片田地正在採收的模樣，非常有趣！

■ 9月：秋葵、南瓜、黑木耳、黃瓜、馬鈴薯、洋蔥、白蘿蔔、小白菜（白菜仔）、冬瓜、粟米



■ 10月：南瓜、椰菜花、黑木耳、菠菜、牛蒡、芋頭、番薯、馬鈴薯、洋蔥、白蘿蔔、小白菜



■ 11月：南瓜、椰菜花、黑木耳、椰菜、菠菜、小松菜、牛蒡、芋頭、茼蒿、馬鈴薯、白蘿蔔、小白菜、蘑菇



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日本蔬菜盛產狀況

對於食材與味道非常注重的日本人，非常致力於使用當季產的農漁牧產品來製作料理，所以在日本各地才會有那麼多在地料理與酒類，推薦大家到日本各地玩時，一定要吃吃看當地當季產的美食喔！

「蔬菜月曆」完整介紹日本每個季節有哪些蔬菜。（Japaholic授權使用）

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】