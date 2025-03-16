偷食半年後性病發作「披衣菌」傳染女友　醫生揭5大常見症狀

一對情侶在未採取保護措施情況下發生親密行為，男方事後小便有灼熱感，女方則是生殖器有異味和分泌物增多，男方才坦承，半年前曾與陌生網友約砲，感染性病又傳染給女友。



一對情侶在未採取保護措施情況下發生親密行為，男方事後小便有灼熱感。（《金魚妻》劇照）

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「近日門診性病患者求診有增多趨勢！」台中榮總感染科醫生黃薇諼表示，該男子在發生危險性行為後長達半年才有症狀，而女方也是因男方的異常情況才注意到自己的感染狀況。

黃薇諼說明，披衣菌是臨床上最常見的性傳染病之一，常見症狀包括生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，尿頻以及性交疼痛等，有超過50%的患者，在感染後無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺。

無症狀的披衣菌感染，大多因為性伴侶出現症狀或曾有不安全性行為後擔心罹病，主動就醫檢測才發現。黃薇諼指出，還有一些患者則是反覆出現類似尿道感染症狀，初期服用抗生素後有所改善，但症狀仍會持續復發，直到前往醫院檢查才確診。

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未能及時發現並積極治療的患者，可能成為無症狀帶原者，透過性行為將疾病傳染給他人！黃薇諼提醒，有發生危險性行為除了可能感染披衣菌，也有可能感染其他性病，建議出現泌尿道感染症狀並有多重性伴侶者，應前定期篩檢，及早就醫治療。

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