性病｜不要亂剃陰毛！台醫揭慘痛實例「病患私處突然長椰菜花」
撰文：聯合新聞網
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佈滿全身的毛髮各自具有不同作用，不少人習慣定期處理私密處的毛髮，不過台灣泌尿科醫生提醒，不建議男生將私密處的陰毛剔除，因為常常有人曾經因為剃毛而感染椰菜花（尖銳濕疣）。
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台灣泌尿科醫生戴定恩和高銘鴻在Facebook Page發布影片示警，提醒男性最好不要剃光陰毛。戴定恩醫生指出，男性陰毛在進行性行為時具有一定的緩衝作用，也會增加費洛蒙散發。他建議沒有必要的話男性建議不用特別剃除陰毛，因為很多人剃完後都出現嚴重的毛囊炎。
高銘鴻醫生則補充，椰菜花是泌尿科常見的病例，而椰菜花又恰巧常透過傷口冒出，如果之前感染過那邊的病毒，又剛好身體免疫力比較差，椰菜花就容易出現在傷口處。
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高醫生表示不少人的椰菜花就是從剃完毛的位置長出來的，病患也總是錯愕認為「突然就冒出幾朵花，怎麼會這樣子，我最近也沒有怎麼樣」。他最後並建議，真的有必要，至醫美等專業診所除毛為佳。
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