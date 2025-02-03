80%陰莖「骨折」由性愛引起！3大體位最易出事 火車便當是高危
撰文：TVBS新聞網
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啪一聲，小心「弟弟」骨折！台灣泌尿科醫生黃冠鈞在臉書發文說明，愛愛雖美好，但動作不當可能讓陰莖承受巨大的風險，尤其是有3個高危險姿勢容易導致「陰莖骨折」，小心別因一時激情而掛彩！
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一、 騎馬打仗（女上位）
由女方控制運動節奏和深度時，如果發生滑脫後重壓，勃起中的陰莖可能因直接受力而斷裂。
二、火車便當（站立位）
站立時抱起對方，角度稍有偏差或支撐不穩，就可能讓陰莖過度彎曲，尤其在浴室，滑倒風險很高更需要謹慎小心。
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三、老漢推車（背後式）
女方背對男方，這種姿勢因角度特殊，更容易增加陰莖不正常彎曲的機率，稍不注意就可能造成傷害！
陰莖真的會骨折嗎？黃冠鈞解釋，雖然陰莖內沒有骨頭，但「骨折」通常指的是陰莖海綿體因外力而導致白膜破裂的情況。當陰莖過度彎折，聽到一聲清脆的「啪」、勃起迅速消退，伴隨劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲或像茄子般腫大。
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疑似發生陰莖骨折該怎麼辦？他指出，有將近80%的陰莖骨折，是性交導致。不慎受傷時，務必於48小時內前往急診就醫，切勿自行嘗試矯正或施壓。且要特別注意，若錯過黃金治療期，可能導致勃起功能障礙或永久彎曲。
黃冠鈞提醒，檢查後如未傷及海綿體，症狀較輕微，外觀也無瘀血腫脹，服用消炎止痛藥物即可，但仍要確實停機6週，讓患部自行痊癒，避免二次受傷。若傷勢較嚴重，需透過手術清除血塊及修復破損的白膜，越早治療修復，越能降低後遺症發生的機率。
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