全日本最貴APA酒店！一晚$1.5萬港元　房門都是金色！設計超浮誇

喜歡去日本旅行的港人，相信無人不認識APA酒店集團。雖然面積較細，但房價實惠，是遊日時的之選。日前有日本千萬YouTuber就到訪兩家APA酒店，比較全國最便宜和最貴的房型。結果，一向以性價比致勝的APA，一晚竟然收費30萬日圓，究竟有甚麼特別呢？



全日本最便宜的APA酒店房（YouTube截圖）

日前日本千萬訂閱的YouTuber「はじめしゃちょー（hajime）」在頻道上傳影片，走訪兩家APA酒店，實測全國最便宜和最貴的房型。最便宜的房型位於「高岡駅前」酒店，房間只有最簡單的床、浴室、書檯和熱水煲等基本設施。酒店內亦設有浴場供住客使用，麻雀雖小五臟俱全每晚收費5,000日圓（大約$261.5港元）。

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Hajime翌日來到APA Hotel Spa & Resort「橫濱Bay Tower」酒店，單從入口的設計便能看出與一般APA酒店不一樣。大堂的裝潢亦豪華不少，酒店樓高35層，升降機亦分了高低層兩邊。酒店內亦設有便利店、健身房、游泳池和多間餐廳。

全日本最貴的房間位於酒店的最高層35樓，能眺望橫濱的美景。房間的門金黃色，裏面空間寬敞，天花板上吊著奢華的水晶燈。設施有兩張梳化、三部65吋大電視、兩張床和三個浴室。

聽起來很豪華，但Hajime指出房間大廳的部分明顯左右對稱，套房似乎只是將兩間設計一致的房間結合而成。梳化後方也能看到遺留的床頭板，上面還有充電插口。不過睡房的浴室的確較高級。有兩個洗手盤，除了淋浴間以外，亦設有按摩浴缸，能夠邊浸浴邊享受窗外橫濱的美景。

「橫濱Bay Tower」酒店的大浴場亦比「高岡駅前」酒店的豪華不少，有多個浴池選擇，還有露天風呂、按摩池和一人澡桶。餐廳自助餐裏提供的餐點看起來亦比一般APA酒店高級。Hajime在這家酒店住了一晚，坦言設施太豪華感覺不像是APA酒店。又指若是情侶或家庭一起入住相信能十分享受。

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據APA「橫濱Bay Tower」酒店的官網資訊，Hajime入住的這個房型屬於總統套房，房間面積有近1,300呎，能夠容納1至4個人。官網上的平面圖和照片裏放有4張床，但或許因為Hajime只有兩人入住，其中兩張就被換成了梳化。

Hajime表示一晚的住宿費由30萬日圓起（大約1.57萬港元），與「高岡駅前」的酒店價格相差60倍。相信是加算了豪華房間、酒店的設施、餐廳和地段等因素而訂立的價錢。逾1.5萬港元一晚的APA酒店，不知大家又有沒有興趣入住呢？