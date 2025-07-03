日本地震｜K kwong親解7.5大預言！必備地震海嘯防災3大求生事項

日本漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）的預言漫畫《我所看見的未來》曾準確預測311東日本大地震，漫畫中明確標示「2025年7月5日，大災難」字眼，預言將發生大地震及海嘯，波及台灣、香港等地引發關注，港人遊日意欲減低，香港航空更取消7月及8月往返香港與鹿兒島及熊本航班服務，最新消息大灣區航空7月2 日宣布，９月停飛米子及德島。而精通化學、天文、地理的博士K Kwong發文親自拆解此預言，並提出遊日三大注意事項。



隨著日本政府評估南海海槽地震概率上升，日本漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）的預言漫畫《我所看見的未來》引發網民熱議，K Kwong博士近日發文表示，雖然相信南海海槽地震的可能性，但對「2025年7月5日」的具體預言持保留態度，「我會照去日本」，他表示雖然南海海槽地震確實可能發生，但波及香港、台灣等地的機會較低，「除非係九州南、西南地震，否則海嘯都唔會影響香港」。

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K Kwong Facebook截圖

K Kwong仍建議前往日本的旅客做好準備，並提出三大注意事項，首先是要攜帶當地電話卡「如果你喺日本，一定要有電話卡，因為地震前幾秒佢會通知你」，其次身上最好攜帶水及乾糧，以應對突發情況，最後亦要留意自己身體狀況，「我自己就唔係太驚，因為通常四級地震前，我個頭唔知點解好痛」，提醒如果身處台灣，東北部比西南部危機更重。

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K Kwong的見解引發廣泛討論，極多網民在底下留言，「其實日本真係勁，係咁意傳吓7月5日可能會地震海嘯就令到日本旅遊業更加旺，反觀香港，天文台話香港地震海嘯，啲人信佢都傻」、「人算不如天算」、「你頭痛請通知我哋，萬分感激」、「地震雖然係自然災害，但都希望唔好造成極嚴重嘅傷害，日本及台灣都係我好中(鍾)意嘅地方」、「都係嗰句，驚嘅唔好去」、「活在當下，諗咁多邊度都唔使去啦」。