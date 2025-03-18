李兆基去世｜清潔工兒子激讚好人　憶剪髮奇遇：話剪得靚仔就得

恒基地產集團創辦人李兆基逝世，享年97歲。不少前員工都在網上發帖文，大讚「四叔」是好老闆，更有網民在社交平台發帖文，指做清潔的媽媽常讚老闆好好人，又曾介紹「四叔」去其髪型屋剪頭髪，表現還相當親民。



有網民在fb群組「90年代回憶 (新版)」發帖文悼念四叔，他表示媽媽在他小時候曾幫四叔打工做寫字樓清潔，經常大讚老闆好好人，對最底下層的工人都一視同仁，「新年又會親自派利是，仲好大封」。

該名網民表示，有次其母跟他說介紹了老闆來他的髮型屋剪頭髪，起初樓主和哥哥都以為講笑。誰料過兩日真的有兩個一老一嫩穿西裝的男人來找他，「仲記得嗰時晚上八點幾都就收鋪，一入到嚟個後生問仲做唔做生意」，當時他哥哥答「做」後，較老那位便坐下，後生一點那位則站在門口睇夜報。

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樓主表示當時他負責洗頭，哥哥負責剪髪，還問對方想如何剪，對方即答「剪得佢靚仔就得啦」，樓主寫道「我大佬唔識世界，讚佢型過呂良偉」，及後該名老翁表示是「阿玲」介紹來，他們才知道對方是鼎鼎大名的「四叔」李兆基，「之後全程大家都沒講嘢，剪完老闆笑笑口話真係靚仔咗。」

樓主指四叔臨走時還笑笑口舉起姆指，叫他們好好做，說有心做生意一定會做好。而自此之後，髮型屋陸續多了好多西裝友或貴婦幫襯，「到現在我都仲記得我媽呢個老闆舉起大姆指個樣」。

帖文引發熱烈反應，有表示自己是前員工也分享經歷，「永遠懷念我心中的一個好老闆。我記得SARS期間，你曾講過恒基不會因此而炒一位員工，繼續好好工作，好感激你對每一位員工的關顧」、「（公司包）有午飯，每天派包......姐姐攞一大盒（麵包）入來自己揀」、「我係前員工，你講得啱，除咗大利是我未收過之外，其餘benefits就係你所講一樣，lunch、麵包全部包晒......」、「識人係佢旗下公司做，包伙食，有麵包生果派，冇指定退休年齡，收過幾次抱孫大利是，今時今日肯包伙食老闆真係小之又小」。