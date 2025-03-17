《苦盡柑來遇見你》IU朴寶劍12個彩蛋！劇名有意思、BB女大有來頭

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》播出以來討論度超高，故事講述舊時代韓國女人的不平等待遇，三代女人的親情愛情線都非常感人，睇第一集已經喊爆。《開罐》整理了該劇的12個彩蛋，當中更暗藏不少韓國濟州傳統文化，讓大家看出編劇在劇中的小巧思。



！！！以下內容含劇透！！！

《苦盡柑來遇見你》彩蛋1. 劇名大有意思

《苦盡柑來遇見你》是講述一段圍繞在濟州島上的愛情故事，劇名之所以取名「柑」，除了因為柑與甘同音，橘子（柑橘）也是濟州島最著名的特產。而劇名「폭싹속았수다」是濟州島方言「您辛苦了」的意思，也呼應愛純作為舊時代女性掙扎求存的一生。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋2. 英文劇名也呼應

《苦盡柑來遇見你》的英文版則是「when life gives you tangerines」（當生活給你柑橘），源自外國諺語「When life givesyou lemons, make lemonade.」（「當生活給你又酸又苦的檸檬時，就把它做成酸甜的檸檬汁吧！」有隨遇而安，將逆境變為機會的意思。

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《苦盡柑來遇見你》彩蛋3. 海女在濟州地位

劇中女主角的媽媽光禮(廉惠蘭)是濟州一名海女。海女的職責是潛入海中捕鮑魚、海膽等海產，當年是不少濟州家庭的經濟支柱，雖然這樣但地位並不高。而由於經常無裝備潛入海中，較易得上肺病，而光禮就是得了肺病29歲便離開人世，愛純也慘變孤兒。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋4. 愛純手指有色代表甚麼

第一集光禮在愛純的指甲上塗抹植物，在韓國習俗中，這個植物叫鳳仙花，又稱為指甲花，可以有染色效果，顏色會一直留在指甲上，等到新的指甲長出來才會漸漸褪色。劇情如此安排，應該是光禮想提醒愛純，等到指甲顏色褪去，也代表哀傷褪去，每天都是新的一天，並希望她幸福。

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《苦盡柑來遇見你》彩蛋5.廉惠蘭＆吳政世曾演過夫婦

光禮的第一任丈夫早逝，她再嫁本來是想改善生活，怎料對方都是軟飯王（由吳政世飾演）。其實二人並非首次做夫妻，兩人早在《苦》編劇林恦賰的前作《山茶花開時》裡便是夫妻呢！

《苦盡柑來遇見你》彩蛋6. 髪夾重要性

愛純的第一個髪夾是由寛植小時候送，劇中不時有鏡頭拍著不同髪夾，其實是代表愛純隨著年紀漸長的意思，直至愛純到老仍戴著髪夾。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋7. 二婚夫為何飲生蛋黃？

其實那是曾流行於6、70年代的「雙和茶」(쌍화차），屬一款保健茶。因為戰後人們須補充營養，故當時盛行以白芍、熟地黃、當歸、川芎、桂枝、紅棗、枸杞、甘草等中藥材，加生薑、水熬煮而成的茶。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋8.為何奶奶在愛純身上撒豆？

在韓國，撒豆有驅除病魔惡驅的意思，因為奶奶常覺得光禮附身在愛純身上，所以要撒豆驅鬼。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋9. BB曾演《淚之女王》

IU、朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》生下大女兒金明，而眼尖的網友也發現，IU和朴寶劍的BB女，和《淚之女王》裡金秀賢與金智媛的女兒秀彬，其實是同一人。BB女拍攝《苦盡柑來遇見你》時她才8個月大，到了《淚之女王》時她已經12個月大了！

《苦盡柑來遇見你》彩蛋10. 為何打石頭爺爺鼻？

石頭爺爺是濟州的石像，在濟州的守護神。傳說摸不同部位有不同願望實現，摸鼻就能生兒子，摸嘴巴能生女兒。

facebook@濟州觀光公社

《苦盡柑來遇見你》彩蛋11.怎麼分辨愛純和金明？

IU今次一人分飾愛純和愛純的女兒金明兩角，而戲情不時交錯出現不同身分的IＵ，除了髮型和年代服裝造型不同，最快速分辨兩角的方式竟是IU臉上的痣！愛純的角色造型保留了IU左臉頰的痣，金明則是會特意遮掉痣。

《苦盡柑來遇見你》彩蛋12.「金明」未來奶奶有洋蔥

飾演愛純女兒「金明」未來奶奶的演員姜明珠，在該劇煞科後今年2月就因癌症離世,終年54歲。當她在劇中登場時，背景那段音樂葬禮彌撒音樂（Marcello Oboe Adagio）其實是為了悼念她。

部分資料來源: 艾蜜莉關の影劇筆記