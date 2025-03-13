金秀賢金賽綸懶人包｜從15歲未成年秘戀、7億追債到人設崩壞

韓國一線男星金秀賢被毀滅式爆料，有YouTube頻道爆出他與已故女星金賽綸在女方15歲未成年已交往，及後女方陷入酒駕風波後走入困境，還向女方追債7億務，雖金秀賢的經紀公司全數否認，但隨著多張親密照片和情話短訊爆光，人設全崩壞後連後援會都解散，多個代言品牌紛紛發聲割席。《開罐》整理事件的時間軸、證據曝光過程及各方說法，讓大家更了解當中爭議。



事件起因：金賽綸輕生與金秀賢生日巧合

曾被譽為「最美童星」的24歲韓國女星金賽綸，因2022年酒駕事件演藝事業停擺，2025年2月16日被發現陳屍家中。當日恰巧是金秀賢37歲生日，他在IG還開心曬出粉絲送的滿屋禮物，引起外間揣測。

直到3月10日，有自稱金賽綸姨母的女子，在YouTube頻道「橫豎研究所」爆料，指控金秀賢是導致金賽綸輕生的幕後推手，更並公開兩人交往的證據，令事件火速升溫。

據「姨母」爆料，金秀賢與金賽綸於2015年11月19日開始交往，當時金賽綸僅15歲，金秀賢27歲。金賽綸及後更不跟原公司續約，改加盟金秀賢創立的經紀公司Gold Medalist。

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兩人至2021年7月7日分手，金賽綸因2022年酒駕事故欠下巨額賠償金，金秀賢曾出資7億韓元（約370萬港元）協助還債。然而，2024年3月，金賽綸突然收到存證信函要求償還此款項，聯繫不上金秀賢的她最終選擇公開兩人親密合照，希望引起對方注意，但之後火速刪除。

證據曝光：親密照與求救簡訊

「橫豎研究所」更在3月11日直播中公開金秀賢親吻金賽綸臉頰的照片，並展示金賽綸生前發給金秀賢求救的短訊：「我收到存證信函，說要起訴我…我不是不還錢，如果馬上要我付7億，我給不了。OPPA救救我，拜託給我點時間。」金賽綸表示自己正努力復出演藝圈，並願意從片酬中分期償還，但未獲回應。

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3月12日，更多證據浮面，包括金秀賢在軍中寫給金賽綸的情書與自拍照。該信日期顯示為2018年6月9日，當時金賽綸17歲，金秀賢正在服兵役。信中金秀賢稱呼金賽綸為「SeroNero」（她的暱稱），寫下「我想你」「我愛你」等情話。有網民質疑金秀賢與未成年少女交往，甚至有可能要負上刑責。

此外，金賽綸的姨母透露，家人最初反對這段相差12歲的戀情，但金秀賢曾提及結婚打算，逐漸軟化家人的態度。然而，分手後金秀賢的態度轉變，讓金賽綸陷入孤立無援的困境。

最強狗仔隊D社證實戀情

事件持續發酵，南韓知名狗仔媒體Dispatch（D社）於3月11日晚報導稱：「經多方確認，金秀賢與金賽綸的戀情比起『虛假』更接近『事實』。」D社引述金秀賢身邊人士透露，因金賽綸年齡問題，這段關係在圈內雖是公開秘密，但絶不能公開。此外，鄰居證詞顯示，金賽綸生前常在樓梯間痛哭，手腕滿是傷痕，情緒極不穩定。

關於7億韓元債務，D社指出，金秀賢的公司Gold Medalist曾代付金賽綸酒駕賠償金，並稱發送存證信函只是「走程序」，並無意強制追討，但金賽綸顯然並非這樣理解，甚至賣車變賣資產償還部分款項，仍無力負擔全額。D社質疑Gold Medalist明知金賽綸經濟狀況卻仍寄出信函，難以單純以「程序」解釋。

金秀賢方回應：否認與低調轉變

面對多樣指控，金秀賢經紀公司Gold Medalist第一時間於3月10日發聲明，稱「橫豎研究所」的爆料為「虛假事實」，並揚言採取法律行動。然而，隨著親密照與簡訊曝光，公司3月11日晚間僅表示「將整理資訊後發布聲明」，3月12日則重申「立場不變」，而13日再通過官方立場表示：「為了糾正有關橫豎研究所最近播出的金秀賢節目的事實，並回應毫無根據的謠言，我們將在下周以證據為基礎公開本公司立場。」

而「橫豎研究所」就經紀公司指控則反擊，稱所有爆料來自金賽綸遺屬，：「金秀賢敢告遺屬嗎？」他們更預告手握「上千張親密照」，要求金秀賢向遺屬道歉，否則將繼續公開證據。

事件影響：形象崩塌與代言危機

金秀賢作為韓國頂流，一直以暖男形象深受喜愛，也曾拍攝過多套經典劇《來自星星的你》、《製作人》、《雖然是精神病但沒關係》、《淚之女王》。然而，這次爆料令他秒速跌落神壇，韓國社群平台X出現「戀童癖」熱搜，網友批評他與未成年少女交往涉嫌犯罪，其Instagram短短兩天掉粉超20萬，甚至46萬人的後援會宣布脫粉解散。

廣告代言也受到波及。金秀賢目前代言包括Homeplus、新韓銀行、PRADA等品牌，其中Dinto已暫停相關活動，Shabu All Day與EiDER悄悄撤下廣告照。戲劇《山寨人生》雖未更換演員，但製作發表會計畫可能受影響，有指他可能涉及200億韓元的違約金。

金賽綸母親發聲：盼還女兒公道

金賽綸的母親在「橫豎研究所」直播中淚訴：「我提起不在身邊的孩子，是為了挽回她的名譽，不是挑起紛爭。請讓她以演員的榮譽被記住，而不是茶餘飯後的話題。」她強調，金秀賢的冷漠與追債壓力是壓垮女兒的最後一根稻草，希望真相能還女兒清白。

事件時間軸整理

2015年11月19日：金秀賢與15歲的金賽綸開始交往。

2017年10月-2019年7月：金秀賢服役期間寫情書給金賽綸。

2020年初：金賽綸加入Gold Medalist。

2021年7月7日：兩人分手。

2022年5月：金賽綸酒駕事故，金秀賢代付7億韓元賠償。

2024年3月：金賽綸收到追債存證信函，公開與金秀賢合照。

2025年2月16日：金賽綸輕生，金秀賢生日當天曬禮物。

2025年3月10日-12日：橫豎研究所連續爆料，D社證實戀情。

2025年3月13日: 金秀賢經紀公司Gold Medalist表示下星期帶證據反擊。