日本51歲女裝大叔「零P圖」也無破綻！女裝返工老婆、上司都支持

現代的穿衣風格多樣，不少人都會按自己的喜好自由打扮。日本最近有一位51歲女裝大叔就引起關注，因為他即使「零P圖」的照片也沒有破綻。女裝出門時常被搭訕，甚至曾遇上痴漢。



「無加工女裝大叔」51歲りんりん（RinRin）（文春オンライン）

43歲才第一次女裝

自稱「無加工女裝大叔」的日本女裝愛好者りんりん（RinRin），今年51歲，在TikTok上擁有超過4.6萬追蹤者。日前RinRin接受日媒《文春》訪問時表示，自己第一次女裝是43歲的時候。當時他是一隊業餘樂隊的鍵盤手，有一次他們決定表演動漫歌曲，並一起Cosplay。不過樂隊有約10個人，鍵盤手的位置又比較靠後，RinRin便決定打扮成《新世紀福音戰士Evangelion》的明日香。那時候RinRin並未懂得自己化妝，而是拜託樂隊的女成員幫忙。而因為第一次女裝時的反應不錯，於是每年都會舉行一次Cosplay演出，打扮的質素亦年年上升。

RinRin第一次穿女裝的照片（文春オンライン）

到了2019年冬天，當時46歲的他為了參加聖誕節樂隊演出，決定以女裝造型登場。然而，原本負責幫他化妝的樂隊女成員因時間問題無法幫忙，RinRin只好到新宿尋找專業的女裝化妝店。回憶第一次體驗到專業化妝的效果時，他驚嘆不已：「原來專業化妝這麼厲害！」，開始好奇若妝容質素提升會有甚麼效果。從此他便開始對女裝產生濃厚興趣，為了能被別人誇「可愛」，決心自學化妝技巧。RinRin坦言「一開始真的很難」，通過不斷研究X上女裝同好的妝容才逐漸掌握了女裝化妝的要領。

妻子上司都支持？

RinRin有妻子和兩個女兒，被問到家人對他女裝有甚麼看法，他指剛開始女裝時會借穿妻子的衣服，之後才換為現在的地雷風格。又表示妻子心中其實覺得「噁心」，希望他可以停止穿女裝，但他沒有影響到他人，所以選擇尊重。有趣的是RinRin的女裝愛好反而增多了夫妻間的交流，妻子會與他分享護膚品的使用心得，偶爾還會將自己不用的高級化妝品給他。不過家庭內也有明確的規則，RinRin不可以在兩個女兒面前女裝，也不能以女裝造型在家附近走動，以免影響女兒們的生活，或有可能令她們被欺凌。因此他會男裝出門，到卡啦OK或網吧化妝換成女裝，回家前也會先卸妝及換回男裝。

而在認真開始女裝後3至4個月，他在公司給同事們看自己女裝的照片時，英國人上司竟表示「好睇喎！著住返工啊嘛！」。於是他第二天便立即女裝上班，結果同事們的反應出乎意料地正面，至今他每個月也會有2、3天女裝上班。

常被搭訕、遇痴漢超無奈

此外，RinRin還曾以女裝造型參加高中同學聚會。一開始同學們沒認出他，得知他的真身後十分驚訝，但女同學們亦主動邀請他合照。不過中學同學聚會的經歷就不太愉快，曾有男同學喝醉酒摸他的屁股，讓他氣得當場離開，「別因為我穿女裝就隨便碰我！」。

女裝出門時他經常被誤認為女性，雖然是理所當然的事，因為他只會用男廁，不時都會嚇到其他男士。在新宿歌舞伎町出沒時，會被招客人的男公關搭話，亦常被搭訕。面對搭訕，他通常會選擇沉默，等對方跟隨10米左右之後才突然說「我是男的」，大多數情況下都能擊退對方。

RinRin甚至曾在電車上遇過痴漢。當時他坐在最角落的位置睡覺，明明車廂還有很多位置，大叔卻坐到他身旁。睡夢中感受到屁股有違和感，睜開眼發現大叔正在碰他的屁股。但因為太累，RinRin那時候選擇了無視。

堅持「零P圖」？

RinRin在社交媒體上以「無加工女裝大叔」自稱，強調不使用修圖軟件。他分享自從在現實中看到其他女裝愛好者與網上的樣子差天共地令他受到衝擊，便決定苦練化妝技巧，堅持展示真實的自己。RinRin的粉絲由10幾歲的少女至50至60歲與他年齡相近的人都有，他靠著在TikTok上投稿賺取的廣告費，購買女裝用的衣服和化妝品，「自給自足」、不給家人添麻煩。他亦表示女裝讓他更理解女性的辛苦。每天早上花時間化妝、整理頭髮，出外時也要特別注意外表，感嘆道「女性們每天都在做這些事，真的很了不起」。

（文春オンライン）

目前，他除了在社交媒體上分享女裝造型外，還不時會受邀到東京及其他地區的主題咖啡廳「嘉賓出勤」，與粉絲互動。對於未來，RinRin笑指他原本計劃在50歲時停止女裝，但現在他覺得自己的狀態還不錯，打算再繼續幾年。若出現無法消除皺紋、臉上老態明顯等情況，「無法達到自己滿意的狀態時，或許就會停止吧」。