在日港女分享日本見工2大趣聞　唔識日文可揾代辦？面試題問呢啲

有不少人都想嘗試Working Holiday，在賺取生活費同時體驗外國當地文化。日前在日港人YouTuber小麻就拍片分享了她在東京當地找兼職工作的過程，數出搵工時要考慮的事，亦談及面試經歷。



小麻日前拍片分享東京搵工經歷（YouTube截圖）

早前移居日本的香港夫婦YouTube頻道「Brian在日本住」因為不找工作，選擇拍片「告急」求課金，推會員制賺留日生活費被鬧爆「網絡乞兒」。即使上了大阪Andy哥的「MinatoTV」直播自辯，事後又在自己的頻道上載道歉影片，但仍繼續被網民鬧爆。直至日前再次更新影片道歉，分享自己正開始找工作，網民看到他的真誠反省，也轉為為他加油。

在日揾工最重要問3個問題

在日港人YouTuber「小麻うまる」日前亦上傳影片，當中指自己找到東京第一份兼職工作，並已返了一個月工，向網民分享了在日本求職的過程和一些建議。她表示在日本找工作前，最重要先問自己3個問題，做好資料搜集。就是要找甚麼工作、怎樣找工作，以及在面試會被問到甚麼問題。

兼職可分2大類別

談及第一個問題「要找甚麼工作」，小麻指出在日本工作假期常見的打工種類包括餐飲業、零售業、服務業以及農業和短期工作這4種。若不知道想要找甚麼類型的工作，則可以分成「都市打工」和「郊外打工」兩大種類作考慮。「都市打工」包括便利店、餐廳、超市、酒店和工廠等，時薪較高但對日語的要求亦比較高。而「郊外打工」則是農村、滑雪場和主題樂園這類職場，一般時薪較低，或是採取打工換宿的形式，但對日語要求較低。

日本搵工必備關鍵詞（YouTube截圖）

趣聞1.唔識日文可揾代辧

小麻指自己想先嘗試城市的工作，入職東京的服務業。在東京兼職的時薪是全日本最高，每小時1,163日圓（大約$60.8港元）。至於該如何找工作，她分享到日本有大量求職平台及應用程式，亦可以在官網遞交申請或是找朋友介紹，有不少方法。即使沒有清晰方向，在網上搜尋「アルバイト求人募集情報」關鍵詞便能找到很多空缺。又指據說若日語說得不好或是怕講電話，仲可以揾代辦幫忙。

趣聞2.見工過程「超級I人friendly」

而小麻自己最後並沒有使用求職平台，直接到官網上遞交申請，體驗了連鎖壽司店、便利店和Pizza店的面試。Pizza店的應聘面試過程最簡單，只需要在網上預約好時間段，並按時到分店與店長面談即可。

至於她面試的兩家壽司店則是網上面試，「超級I人friendly」，表示：「你喺日本冇嘢做，去壽司店啦。即係如果我都請，真係人人都請」。指出期間常會問的問題包括申請動機、輪班偏好、可以開始上班日期和長短處等等。網上見工亦會提前提供問題給妳事先準備。小麻完成面試第二天便已經獲得兩家壽司店的聘請通知，令她不禁感嘆：「哈？原來咁簡單㗎咋？」。

她最終入職其中一家壽司店，之後收到便利店的面試電話。而她面試的便利店要求比較多，需要使用他們自家的履歷表。面試時除了店長之外，還有一名職位較高的上司，整個面試過程歷時最少15分鐘。不過因為小麻的簽證今年到期，而便利店想要聘請較長期的員工，她最後沒有被聘請。

（YouTube截圖）

在影片結尾，小麻分享到她覺得在日本找工作的過程很有趣，不論最後有沒有找到工作，像是大學時期找兼職的自己，也像是在練習日本口語測試。自己沒有做過飲食業的兼職，而找到這份工作才是她工作假期「真正的開始」。又指拿著工作假期的簽證來到日本就是想甚麼都體驗一下，試一些作為遊客做不了的事情。當然日本生活不是每一天都很高興，但每一個經歷也是學習，會有不同的感受，「大家一齊努力加油！」。