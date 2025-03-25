混沌少年時｜演活13歲殺人犯！Owen Cooper 六大背景被封天才童星

Netflix 《混沌少年時》播出即登上多國榜首，連英國首相施紀賢都表示有追看。除了一鏡到底的拍攝手法增加了觀眾的代入感和壓迫感，在戲中飾演13歲殺人犯Jamie Miller的童星Owen Cooper，其演出更技驚四座惹來熱議，究竟這個被封為天才的童星有何背景？



在《混沌少年時》中，Owen飾演一個被控謀殺同學的13歲少年Jamie Miller。故事一開始就講述警方在清晨破門而入把他拘捕，原因是他涉嫌殺害了同校一位女同學，對方身中多刀致死，手法相當殘忍。該劇只有短短四集，已被外媒封為「近十年最接近完美的電視劇」。

由於劇中採用一鏡到底的拍攝手法，對演員來說要求相當高，而Owen的表現完全不像一個新手，當中在第三集跟心理學家對談部分，許多人稱他從「天真」到「令人毛骨悚然」的演繹令人印象深刻。《Evening Standard》更評為「童星首次亮相的最佳表現」，並與Leonardo DiCaprio和Jodie Foster等童星出身的早期作品相提並論。

《開罐》整合了資料，為大家介紹這位被封為「天才童星」有何背景。

1. 出身於平凡家庭

Owen Cooper只在平凡家庭長大，網上資料顯示2009年出生，但不清楚月份，現為約15歲，居於英國英格蘭沃靈頓（Warrington, England）。母親 Noreen Cooper 是一名護理人員（carer），父親 Andy Cooper 從事資訊技術（IT）工作，他還有兩個哥哥，Ollie（20歲）和Conor（30歲），兩人均為電工。他在受訪時也表示，「我從不知道演戲的基因從哪裡來。」

2.入行前夢想做足球員

在接觸演戲前，Owen熱衷足球，夢想成為職業足球員，並在Warrington Rylands U15隊踢球。他是利物浦足球俱樂部（Liverpool FC）的忠實粉絲，最喜歡的球員是Trent Alexander-Arnold。

3.受Tom Holland啓蒙

大約在幾年前，他受到英國演員Tom Holland在2012年電影《浩劫奇蹟》中的表演啟發，開始對演戲產生興趣，並加入曼徹斯特的The Drama Mob戲劇俱樂部，接受每週一次的表演課程。

IG@owencoooper

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4. 全國選角被相中

《混沌少年時》的選角導演Shaheen Baig聯繫全英國的戲劇俱樂部尋找適合人選，Owen提交自拍試鏡帶後脫穎而出被相中。他曾透露最初試鏡時很緊張，但最終適應並獲得Jamie Miller一角，成為他首部作品。

5.戲中爸爸幫手入戲

他在接受《Entertainment》訪問時， Owen 透露自己曾一度無法進入主角的情緒，幸好戲中的爸爸「艾迪」幫他一把。他說在警局中時，飾演其父的演員 Stephen Graham 對他說：「你再也見不到你媽媽了，你再也見不到你爸爸了。」成功讓 Owen進入主角的狀態，「這對我幫助很大。」

6. 下部電影己敲定

他已被選中由曾演出《丹麥女孩》、《芭比》的演員兼製作人Emerald Fennell執導的《咆哮山莊》，戲中會跟演員Margot Robbie與Jocab Elordi合作。