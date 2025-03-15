苦盡柑來遇見你劇評｜IU演活韓國女性抗爭的一生　她才是真正英雄

時隔多日，韓劇終於又再出高口碑佳作。《苦盡柑來遇見你》僅憑4集便在豆瓣上獲得9.3的高分。更值得關注的是，這是一部跨越六十年的年代劇，卻只有16集的內容。在長劇向短成為大趨勢時，這部韓劇能為我們帶來哪些啟示？



上周在Netflix上架的《苦盡柑來遇見你》（簡稱《苦柑》），成為近期口碑最高的劇集。這部劇最寶貴的地方在於，它有一種活在當下的浪漫主義。它是實打實的女性主體敘事，以女主吳愛純（IU李知恩 飾）的愛情故事為線，講述了一個平凡女人的一生。它所呈現的女性困境真實到痛苦，卻不令人厭倦。

《苦盡柑來遇見你》是一部跨越六十年的年代劇，卻只有16集的內容。在長劇向短成為大趨勢時，這部韓劇能為我們帶來哪些啟示？（《苦盡柑來遇見你》劇照）

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雖然中文劇名是《苦盡柑來遇見你》，聽起來是一部讚頌愛情的純愛言情劇，但其實英文劇名When Life Gives You Tangerines（柑橘）更能體現劇本身傳達的主題：

「不管生活給了我們多麼苦澀的橘子，我們都能把它釀成甜美的橘子糖漿，泡上一杯溫暖的橘子茶。」



之所以用橘子作比，是因為濟州島盛產柑橘。愛純就是生於上世紀五十年代濟州島偏遠落後的小漁村。它講的不是普通50後婦女吃苦耐勞的一輩子，而是一位雌鷹般的女人抗爭的一生。

《苦盡柑來遇見你》由IU主演。（IG@dlwlrma）

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雌鷹式大女主

父親早亡，母親改嫁，愛純在二叔家寄人籬下，這是故事的開始。極端情境下的人物更具有典型性，但顯然編劇沒有選擇這種更便捷的刻劃方式。愛純的身邊沒有大惡人，所面臨的困境既不驚心動魄，也不狗血極端，甚至具有一定程度的普遍性。



餐桌上一人一條魚，只有愛純沒資格吃；票選班長，明明她是最高票，卻要讓賢給第二名的同學，因為第二名的家裡有錢有勢；母親也病故後，愛純不得不幫繼父種田賣菜，照顧同母異父的弟妹；被繼父的新歡趕出家門後，她又差點被二叔送進工廠……

倔強、勇敢、堅韌、叛逆，愛純的身上有一種不被規訓、不被pua的強悍生命力。一個少女，如果沒有錢，又嚮往自尊與自由，就會發現全世界都在與她作對。

朴寶劍飾演青年時期的梁寬植。（IG@bogummy）

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所以愛純很憤怒，面對老師的不公，她正面質問；在徹底無家可歸之前，她大膽地帶著深愛自己的梁寬植（朴寶劍 飾）私奔。

但愛純的抗爭，既沒有像重生、穿越那樣降維打擊的爽感，也沒有領先於時代的女性意識，全劇更沒有一句輸出大道理的臺詞。她只是覺得不公平，不服氣，便要衝在前方。儘管都以失敗告終，但這是身體力行地告訴觀眾：女性主義是一個過程，而不是結果。

我很高興地看到，愛純沒有成為女性名人，企業家、科學家、政治人物等等，從始至終她都是一個普通婦女。改變規則的女性領袖固然偉大，但在規則裡製造微小裂痕的普通女性也值得尊敬。

「世界上最樸素的英雄主義是死扛」，對於處在時代困境裡的愛純而言，不屈地活著不僅是她的女性主義，更是真正的英雄主義。

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女性的代際托舉

女主的人物形象之所以落地生動，是因為她並不是唯一的「奇葩」，她的勇氣和力量源於母親。個體的抗爭並不是單獨的、割裂的，而是一代一代傳承而來。



導演用不到1集的篇幅，完整地刻畫了愛純的母親光禮（廉惠蘭 飾）的形象，加上對愛純的女兒梁金明（李知恩 飾）長大後的部份呈現，短短4集，已經深入地訴說了歲月長河中三代女性之間隱秘而強大的連接。

1960年，重男輕女的二叔不給愛純吃便宜的小黃魚，光禮打翻了飯桌，接走了愛純。光禮拼命地下海，只為了供愛純讀書，能不做海女（指不帶輔助呼吸裝置、隻身潛入海底捕撈海產品的女性）。

1967年，愛純無家可歸，想起母親說過「做牛做馬都不要做濟州島的女人」，於是愛純決定與寬植一起逃離濟州。那時的濟州，還在「預防女性離家出走」。

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1974年，愛純掀翻了讓女兒金明去當海女的祭祀桌，與丈夫寬植一起搬離婆家。她沒能逃離濟州島，在陰暗逼仄的廚房度過了最美好的年華，但她決不許女兒也當家庭主婦。

1993年，金明面對官二代奶奶對自己出身和能力的質疑和嘲弄，不卑不亢地反駁，毅然決然地分手。

導演用兩條時間線的巧妙交織，呈現了這場持續抗爭的代際接力。為了不讓下一代女性重複自己的命運，為了給她們創造更好的成長環境，一代又一代女性掀翻桌子，托舉著她們的女兒，抵禦傳統觀念的桎梏，掙脫落後社會規範的枷鎖，從廚房到上桌，一步一步走到今天。

而在代際聯盟之外，戲份不多的繼母（到目前為止）也令我印象深刻。初登場，她是趕走愛純的惡母形象。愛純私奔偷走了首飾衣服，她不但不生氣，還與愛純成為了朋友，後來還匿名替愛純夫婦墊付過房租。

這是獨屬於女性之間的理解和惺惺相惜，只有身在相同的處境裡，才懂對方有多勇敢無畏。我做不到，但我敬佩你的浪漫。

《苦盡柑來遇見你》僅憑4集便在豆瓣上獲得9.3的高分。（截圖）

有理有據的純愛

如果《苦盡柑來遇見你》完全忠實於現實，那其實又是一部重複女性悲慘敘事的劇，觀感也會打折扣，不會達到9.3的高分。茶餘飯後輕輕鬆松看劇，誰想照鏡子呢？



既現實落地，又能讓人憧憬美好和希望，其實只需要一點是高於生活的就夠了。愛情，是《苦盡柑來遇見你》選擇的降壓藥。萬般皆苦，唯愛是解藥。對於經歷生活中諸多苦難的愛純來說，寬植是唯一的解藥。

前4集詳細呈現了愛純從嫌棄到愛上寬植的過程。寬植笨拙卻純粹的愛意，是從10歲就開始的潤物細無聲。愛純吃不上魚，作為魚販的兒子，寬植每天都偷海鮮送過去；愛純為母親守靈，只有寬植關心她吃不上飯；兩個人擺攤，常常是寬植替她守攤吆喝，愛純則是坐在一旁看詩集。

寬植見證著愛純的每一次難堪和崩潰，守護著她想要逃離小島的夢想。看到愛純和寬植才想起來，原來純愛可以不只發生在霸道總裁與灰姑娘之間。太多純愛劇，不會寫高貴的品格，只能寫高貴的身份；不會寫潔淨的靈魂，只能寫潔淨的肉體。

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韓劇拍純愛最大的優點，不是擅長營造氛圍感，而是情感邏輯站得住腳。一方面，寬植十年如一日的執著和嘴笨，是家傳。寬植祖母之所以總攪和兩個人相處，是因為她既嫌棄愛純的家境，又深知自家男人的固執。甚至私奔也有前例可循——寬植爸媽就是先私奔，生下了寬植。

另一方面，寬植並不是單方面付出的舔狗。第4集最後，導演用不到一分鐘的閃回鏡頭，充分說明了寬植為什麼如此喜歡愛純：從小到大，每一次憨厚老實的寬植被欺淩，都是愛純氣勢洶洶地打回去。女俠總是為自己1vN，很難不心動啊！

最關鍵的是，愛情並沒有立即改變愛純的困境。儘管嫁了一個如此好的男人，她可以恢復學業，逃離小島，成為詩人了嗎？顯然沒那麼快。那個時代與環境下的女性困境，是僅憑逃離解決不了的。私奔釜山那段稍顯跳脫、輕鬆的情節，也揭示了這一點。

4集濃縮30年故事

以上這些情節，都發生在4集以內。按照韓劇每集1小時算，改成每集45分鐘，也只是5集多一點的篇幅，女主前40年的人生故事已經講了一大半。某種程度上，這部劇達成了微短劇式的高資訊密度：大量背景交代和伏筆藏在臺詞裡，流暢的轉場完成視角的轉換，將原本曲折複雜的故事拍得引人入勝。



導演細膩鋪陳了許多「敘事詭計」，既節省了篇幅，又增加了許多鉤子保持新鮮感。能只用一場戲交代，決不多拍；能在後面情節交代，決不在前期露出來。比如在穿插交代1968年男女主分手和1993年中年女主的家庭生活時，沒有給丈夫露正臉，讓人好奇這對苦命鴛鴦究竟是HE還是BE。

再比如私奔釜山的時候，觀眾忙著心疼愛純和寬植第一晚就住了黑店，不僅行李被騙光，還被員警抓了回去。直到下一集，才借寬植妹妹之口說出，金明是婚後8個月就出生的——原來愛純與寬植的初夜是在釜山度過的！

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還有一個例子是，在被棒打鴛鴦之前，劇集並沒有交代寬植的體育生身份，直到寬植為了愛純跳入海裡，觀眾才恍然原來寬植這麼厲害。祖母一句「為什麼讓他學游泳」的吐槽，更讓這個場景的搞笑程度+10000％。可以想像，如果整個故事都是平鋪直敘式推進，不在結構上加以設計，觀眾的注意力很容易渙散。

若想用十幾集的容量承載幾十年的故事，不只故事本身要凝練，導演的敘事技巧、鏡頭語言的準確、轉場的流暢度，也十分重要。長劇向短是大勢所趨，新的風潮已經開始，創作者怎能停滯不前。

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