內地男小紅書教窮遊香港　$0蚊過夜+免費Wi-Fi+沖涼　網民：不錯!

近年來港內地旅客消費模式轉變，社交平台上湧現大量「低消費攻略」，教路如何以最節省方式遊覽香港。而最近又有一名內地男詳細介紹如何在免費過夜，從交通、設施到注意事項一應俱全，卻被網民質疑可能已經違法。



小紅書截圖

近日一名內地男在社交平台小紅書分享以「香港旅行不想破費住宿？不想來回過關麻煩？」為題，詳細介紹如何利用香港石澳海灘的公共設施進行免費過夜，內地男表示自己從香港大學站出發，搭乘港鐵至筲箕灣站，從A2出口左轉後轉乘9號巴士直達石澳海灘，全程交通費最低僅需約6.45元人民幣，到達石澳沙灘後可選擇墊東西躺下，又或者露營，「周圍有香港人露營，還會自己烤吃的」、「周圍的小店也應該可以租帳篷」，更大讚石澳海灘不僅提供免費Wi-Fi，更有露天淋浴區和公共洗手間，但提醒晚上海風較涼需準備外套，同時要注意避免接近翻找垃圾桶的野豬。

而帖文一出後網民反應兩極，有部份網民認為博主的攻略實用且有趣「不錯，下次去香港就去這裏走走」、「真是教人7街瞓」、「帶個睡袋搞掂」亦有部份香港人認為來香港不如準備多些「彈藥」，不要在街露宿屈就自己，「你們都這麼窮嗎」、「為什麼不多儲點錢」、「沒錢幹嘛去香港，內地那麼多便宜的城市不去」。

亦有網民質疑石澳海灘並不是香港政府官方劃定的露營地方，若在海灘上露營可能已經違法，「石澳海灘不是官方劃定的露營地，若嚴格執法起來會被檢控的，新年過後就檢控了一批露營者。合法的露營場地都有漁護處豎立的牌子。」、「有機會保安一早來趕人，如果一堆人去可能會有舉報」、「不合法的東西就不要推廣」、「香港漁農署官網有列舉41個合法營地，非緊急情況露營帳篷是要罰款，一般是漁農署和警方執法，白天收到檢舉肯定執法。香港的罰款不輕，不要輕易嘗試。」、「經過你這樣宣傳，好快就有人舉報了，這種事自己知道就好」。

《搖曳露營》劇照

部份網民認為在香港免費住宿的地方比想像中多，沒必要要違反法規在海灘露營屈就自己，在海灘過夜也有一定危險性，綜合意見香港有好幾個免費過夜地點也不錯：

1.西九龍西鐵站

「西九龍高鐵站外面很多椅子，但晚上冷，最後一步去尖沙咀麥當勞坐」。

2.中環碼頭

「在中環碼頭也可以過夜，旁邊有廁所」。

3. 麥當勞留宿

大部份網民都建議，「你管露營免費住宿啊，不如睡麥當勞」、「真的沒錢租酒店去24小時麥當勞吧，安全點」、「去旺角麥當勞更好，有暖氣」。

該內地男其後見極多網民留言提醒及反駁後，澄清自己是優先建議「墊東西躺海灘上」，是因為看見許多香港人攜帶帳篷，認為香港人對於海邊露營非常人性化，表示自己所說的「躺海灘」行為並未觸及法律。

小紅書截圖

現時康文署共管轄香港42個憲報公布的公眾泳灘，根據《泳灘規例》，未經允許，任何人在泳灘上豎設或保留任何建築物，包括帳幕等即屬犯法，一經定罪，可處罰款2000港元及監禁14天。