全球股市大混亂！港男後悔炒期權輸43萬　秒負債苦嘆：自己好冇用

全球股市近日風聲鶴唳，在美國新關稅政策衝擊下，港股恆生指數昨日（7日）單日暴跌超過3000點，創下2008年金融海嘯以來最大點數跌幅。這場股災令無數投資者血本無歸，市場哀鴻遍野，而近日亦有網民在討論區表示自己慘賠43萬港元，苦嘆自己「好冇用」。



《男人唔可以窮》劇照

近日連登討論區有網友以「玩股票輸左幾十萬，覺得自己好無用」為題發文，曬出自己投資帳戶慘賠43萬港元的截圖，其累計虧損達433,955港元，收益率為-99.94%，他透露自己原本想透過股票期權快速獲利，卻遇上股市暴跌，「一嘢輸咗幾年人工」，儲蓄因炒作期權而化為烏有，更因此背負債務，絕望哀嘆「覺得自己好冇用，好後悔！」 、「好後悔點解唔識珍惜自己努力賺返黎既錢，走咗去賭期權」。

連登討論區截圖

網友更無奈向網友求助「有無人可以鬧醒我？」，隨即引來極多網民留言回覆，大部份網民認為輸得並不算多，當買個教訓，「輸夠100萬你就唔會有感覺」、「呢度幾年人工？咁既人工都咁有guts（膽量）」、「期權係用嚟做對沖，點可能當正股買，下次賭股票咪惦期權、輪、牛熊囉」、「四十幾萬，返幾年工就儲得返㗎啦，呢幾年慳啲洗，可以嘅話返夠兩份工，然後你呢幾年打幾份工嘅工作經驗就會令你一世唔再掂股票」、「買咩先，有無輸得最多個5種睇下」、「輸得早係好事」。

同場加映：股災下的14種人你屬於哪種？

面對這次全球股市大混亂，很多人都因為股票愁眉苦臉，有人默默等待時機，更有人像這位連登網友一樣，因投資失利而賠上多年血汗錢。這場突如其來的股災不僅重創了無數投資賬戶，更讓不同投資者的真實面貌顯露無遺，你身邊又有沒有以下這14種人？👉👉👉睇全文：關稅戰觸發全球股災 股災下14種人身邊總有一個