女生頻放臭屁氣到男友考慮分手　網民提一關鍵揭二人盲點：差太多

同居情侶之間要是生活習慣不合，一定會有許多摩擦。近日有網友發文，表示自己的男友只因為「放屁」這件事就要求分手，讓她相當委屈。



同居情侶之間要是生活習慣不合，一定會有許多摩擦。（unsplash@priscilladupreez）

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原PO在Dcard發文，表示自己天生腸胃不好，但因為上班忙所以常吃外食。男友則很在意健康，天天要她多喝水多吃菜，還說原PO不改變這樣的飲食習慣「遲早腸胃會壞掉」。即使男友表示他是為原PO著想，是愛她才希望她能更健康，但原PO認為活得開心比較重要，而且男友要是愛自己，不就該接受她的原樣嗎？

兩人一起在家中過聖誕節時，原PO吃零食吃得正開心，突然肚子咕咕作響，然後不小心放了一個屁。沒想到男友的臉馬上臭掉，並表示原PO真的要注意自己的飲食了：

「這樣下去我快受不了。」



原PO很傻眼，認為這是正常的生理反應：「放個屁怎麼了？」男友聽到後更加生氣，表示這不是屁的問題，是生活態度的問題，還說原PO再不改就考慮分手，甚至表示在原PO放屁不臭之前他會睡客廳，拒絕兩人同床。

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原PO表示自己很委屈，她認為要改變飲食習慣很難，而且這也不是什麼大問題：

「難道放個屁就真的讓人無法忍受嗎？」



很多網友認為這真的很噁心：

「我也無法接受在進食時聞別人的嗝或屁」

「放屁很臭真的會讓人很不爽」

「放屁真的很噁，要放就去廁所」。



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但也有網友表示在另一半面前放屁也是一種「情調」：

「太誇張了吧？我自己放屁也很臭，但我跟我男友都會臭屁攻擊，情侶間就是要有這些情調啊」。



有網友點出問題出在兩人價值觀不同：

「重點是價值觀問題，沒有人願意退讓或改變遲早會分手」

「你們兩個人價值觀差太多了，一個注重健康，一個注重快樂，導致生活方式也差很多，感覺以後也會因為相關問題一直吵架」。



還有網友提出改善臭屁的建議：

「我男友也放屁很臭，而且一天大概會放20個屁吧，我受不了就買益生菌給他吃，現在放屁都不臭了」

「好啦先分手然後去找出臭屁原因，腸胃科歡迎你」

「同為外食+熬夜仔，也曾經便秘很嚴重然後放屁超臭，吃過益生菌沒效，蠻推薦你可以吃中藥調理」

「你便秘嗎，多吃蔬菜水果配著油一起吃，大便都排出來放屁就不會臭了」。



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