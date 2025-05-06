面相｜2025行九運！玄學家點名3大「十年行大運」面相　1類人最旺

我甚麼時候才可以行大運？相信大家都曾經問過自己這個問題，現正踏入2025年，於風水學上即所謂的「九運」將正式啟動，命理專家簡少年於節目中指，「九運」屬火，那即意味著具有火屬性的人、行業和事物都將會行10年大運！到底火屬性的面相特徵是哪些呢？快看看吧！



台灣命理專家簡少年於節目《命運好好玩》表示，2024年於風水中的三元九運中是屬於「下元九運」，該階段是離運屬於火，而這運勢將會延續20年，當中頭10年的「火」更是最旺的時期。簡老師亦指出，在下元九運的時期，事物都會變動得極快，很多事情都會突然出現或消失，即意味著接下來的10年間將會迎來巨大的變化。而這時期擁有得越多「火」屬面相特徵的人，運氣就會越好，那到底都有哪些呢？

1.鼻頭有肉且鼻骨尖挺

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坊間常言鼻頭有肉即財運豐厚，象徵財帛宮強旺。然而簡少年表示，其實單有肉並不足以構成完整的行運相，真正的大運之相，還需要有骨頭。鼻骨明顯突出或挺立，此類鼻型的人通常具備前瞻性，做事積極、反應快速，尤其在風起雲湧的火運期間，更能搶得先機。

2.耳尖高過眉毛

第二個代表火行特質的面相，則是被稱為「精靈耳」的耳尖高於眉毛。簡少年表示，有兩種人容易看到有「精靈耳」，第一種是詐騙，因而未來10年的詐騙技術亦會發展得很快，而第二種是很年輕便從政成功的政治人物，他們通常都十分聰明而且反應亦比別人快。於火運當中，耳尖的人能夠乘著火勢發展得更加如火如荼。

3.額頭寬、下巴尖

過去傳統面相學認為「下巴尖」為孤象，感覺命苦又刻薄。但簡少年就指出在火運時期，這類人反而更具優勢。額頭闊、下巴窄的人通常做事都「前面衝超快，後面容易爛尾」，但於火運時期事情都講求「快」，本身就是爛尾的事，所以他們在這10年很容易抓住機會，「每一波都賺到第一批」，更易賺到盆滿鉢滿啦！