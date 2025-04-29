2025年是天災+人禍年？玄學家揭下半年8大高危日子　搭船都要小心

2025年似乎不算平靜，緬甸中部及太平洋島國湯加先後發生7級以上地震，日本漫畫家竜樹諒更在書中預言今年7月5日將發生海底火山爆發，產生的海嘯會影響日本及多個亞洲國家。命理學家簡少年近日在節目上分享，2025年將進入「太陰化忌」，下半年恐怕會有更多天災人禍發生，加上超級月亮，到底哪些日子不宜出門旅遊？又可以如何化解？



2025年多個國家先後發生7級以上地震（資料圖片）

命理學家簡少年近日在台灣節目《命運好好玩》表示，經歷去年「太陽化忌」後，2025年會踏入「太陰化忌」，通常在下半年應驗，在紫微斗數代表的相關元素包括土地、女性，以及水。簡少年又指，今年2月及3月都有過太陽磁暴，而兩個時間點都發生大型地震事件，由於2025年太陽能量的高峰會落在7月左右，他推測到時「會再有一次（太陽）磁暴（磁場風暴）」影響土地。

2025年兩次太陽磁暴期間都發生大型地震（資料圖片）

7月「太陰化忌」同時太陽能量達高峰

簡少年續指，「太陰化忌」即是代表月亮出現問題，2025年則有兩次血月，有機會令潮汐或海底出現變動。他認為7月是個交界點，「磁暴的影響加上（海底）地殼的影響，引發同時間的震動」，雖然未能估計嚴重程度，但應不會出現海陸相連或地形改變的極端情況。

2025年為乙巳年，《黃帝內經》提及天干地支去到乙巳會「歲金不及，焱（炎）火乃行」，簡少年指前句代表今年的金氣較弱，金又對應肺部，要小心相關的流行病傳播。「炎火乃行」代表夏天火過盛、冬天水過多，所以上半年較易發生火警、氣爆等，亦可視為股市大起大落，如同火焰一樣。「太陰化忌」加上「炎火乃行」，簡少年預料一到7月水過多的問題便很有可能浮現，例如海底板塊移動，甚至觸發海嘯。

《黃帝內經》提及天干地支去到乙巳會「歲金不及，焱（炎）火乃行」（YouTube截圖）

簡少年提醒，滿月前後一日較有可能發生天災人禍，如果出遠門、去旅行，建議「避開這些時間，尤其不要搭船」，假設會發生地震也極有機會在這些日子前後：

2025年滿月日期

5月13日

6月11日

7月11日

8月9日

9月8日（血月）

10月7日（超級月亮）

11月5日（超級月亮）

12月5日（超級月亮）

2025年滿月日期（YouTube截圖）

留意9至12月先後出現血月及超級月亮，這意味月亮能量會達到最旺盛。受能量影響，情緒會容易變得敏感，更可能會出現連自己都未見過的一面，簡少年建議關注情緒變化，必要時尋求專業人士協助。如果你必須在「危險日子」出國而又有疑慮，簡少年建議可以先去拜神祈求保護，特別是和「水」有關的神明，例如媽祖、太陰娘娘、玄天上帝（香港稱玄武大帝）等等。

＊風水命理並非精密科學，說法僅供參考，不代表《開罐》及《香港01》立場。