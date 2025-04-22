教宗方濟各離世｜聖馬拉奇預言神預測？最後「教宗預言」掀末日論

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日辭世，享年88歲，而梵蒂岡也發表聲明，方濟各是因為中風、心臟衰竭而離世。隨著方濟各離世，「最後教宗預言」在網上再次掀起討論。根據「最後教宗」預言所講，由預言開始計的第112位教宗就是最後一位教宗，而方濟各就是第112位教宗云云．究竟該預言是甚麼？網民又如何看?



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方濟各是最後一位教宗?

聖馬拉奇預言（Saint Malachy），又稱教宗預言，是一系列共 112 個短小、神秘的拉丁文短語，聲稱能夠預測天主教教宗及其繼任者。據說12世紀的預言家、愛爾蘭大主教聖馬拉奇在1139年到羅馬訪問途中，看到了關於未來的異象，以及在末日審判前一共112位教宗的影像。於是他用一系列隱晦的拉丁文短語將異象記錄下來，並寫在羊皮紙上，交給當時的教宗諾森二世。教宗讀了內容後，便將其密封在檔案館裡。

該份「預言」直到16世紀才被歷史學家懷恩（Arnold de Wyon）發現，至於為何有指預言中的最後一位、第112位教宗就是剛辭世的方濟各，是因為預言中提到「Petrus Romanus」（羅馬人伯多祿），而教宗方濟各有意大利人的血統。

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此外，方濟各之所以選用這名號，是為了紀念著名聖人「聖方濟各」。他的全名是「Francesco di Pietro di Bernardone」，意大利文的「Pietro」就是英文的「Peter」，中文就是「伯多祿」，故被指跟預言中的第112位教宗吻合。

而在該預言當中，更寫道「在神聖羅馬教會的最後逼迫中，羅馬人伯多祿將統領信眾，歷經萬般苦難之後，七丘之城將被摧毀，而可畏的審判者將審判世人。結束。」於是來末日之說。

圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2017年4月4日與當時尚未繼位英王的查理斯王子（Prince Charles）在梵蒂岡會面。（Getty Images）

網民熱議末日論

不少人將最後教宗預言轉載至Threads和連登討論區，網民也就預言議論紛紛，推測哪裡是「七丘之城」、又是否跟末日有關云云。不過部分網民表示不相信，「認真想問， 如果有下一任教宗， 咁呢個預言算唔算係假嘅？」、「上次瑪雅末世預言，上次買嘅罐頭都未食晒」 ．「如果方濟各真係最後教宗，大事件發生就會係未選到新教宗之前，即係唔駛等太耐就知今次中唔中」。據指聖馬拉奇的同代人其實沒提過這預言，而在他死後的四個半世紀，也似乎沒有人知道此預言存在，故有人認為這是16世紀晚期的偽作。

根據天主教會傳統，教會會在教宗逝世後15~20天內啟動教宗選舉，全球80歲以下的樞機，將會在梵蒂岡的西斯汀小堂(Sistine Chapel)參與閉門會議，以不記名方式投票方式選出新教宗，看來「預言」很快便會不攻自破。

(民間傳說、星相命理非精密科學，內容僅供參考，不代表01立場)