2025年下半年3大生肖財運超旺　玄學家揭1生肖買樓、股票形勢大好

2025轉眼間就快過了一半，不論之前運勢如何，踏入下半年，12生肖的財運都會有所轉變。台灣玄學家小孟老師分享，以下3個生肖下半年都會財運亨通，一齊望望你的生肖有沒有上榜。



台灣的小孟老師在其FB專頁分享了3個2025下半年財運亨通的生肖，這幾個生肖未來6個月在投資方面都很有優勢。這段期間你們在理財判斷上會特別敏銳，適合不同類型相對穩健的投資。雖然運勢頗佳，但《開罐》提提你投資有賺有蝕，把握良機的同時記得保持審慎，評估風險。

2025下半年財運第一名：屬龍

出生年份：2024、2012、2000、1988、1976、1964、1952

小孟老師表示，一班「小龍女」、「小龍仔」2025下半年簡直是財運爆發，投資及理財方面都形勢大好。不論是股票、房地產還是其他投資，衡量過風險之後不妨主動出擊，積極發展相關項目。雖然整體運勢向好，仍需避免盲目跟風，應以個人預算和市場趨勢為基礎。

林愷鈴屬龍 (資料圖片)

2025下半年財運第二名：屬鼠

出生年份：2020、2008、1996、1984、1972、1960、1948

屬鼠的朋友2025下半年在投資方面同樣有優勢，不過相信自己眼光的同時，也可以找個人來幫手。小孟老師建議可以尋求專業人士意見，說不定會事半功倍，更易找到好的投資項目，令你發財。

小薯茄成員吳冰屬鼠 （資料圖片)

2025下半年財運第三名：屬羊

出生年份：2015、2003、1991、1979、1967、1955、1943

恭喜一班屬羊的女士！2025下半年的運勢不俗，各類型投資都可以小試牛刀，想買樓的話亦是個好時機。你們有可能遇到條件不錯的心水樓盤之餘，甚至成功殺價。購入物業之後更會帶旺整個人的運勢，隨時日進斗金，財源滾滾來。想置業的你雖然有好運，也要多做功課，選擇適合自己及較有發展潛力的地段，到時無論自住或放租都有價有市。

鄧紫棋阿GEM屬羊 (資料圖片)

＊玄學及生肖運程非精密科學，以上內容只供參考。